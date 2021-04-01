7 очень смешных книг к Первому апреля

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Слышали выражение, что смех продлевает жизнь? А знаете, что это вовсе не фигура речи? По случаю весеннего дня розыгрышей и веселья 1 апреля мы решили напомнить всем, почему смеяться – это не просто здорово, но еще и полезно для здоровья.

При смехе задействуются мышцы лица, шеи, гортани и груди – это помогает им оставаться в тонусе, укрепляет овал лица получше всяких там подтягивающих косметических масок. В процессе искреннего хохота задействуются еще и мышцы пресса, спины и даже конечностей. Очень жизнерадостная и приятная тренировка получается. Ежедневный 15-минутный смех равен получасовому занятию в спортзале трижды в неделю. Открытие и изучение зеркальных нейронов доказывает, что известная с детства фраза «Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется» действительно работает: эмоции заразительны. Это значит, что веселым смехом, искренней улыбкой и отличным расположением духа мы можем напрямую влиять на атмосферу в обществе и улучшать микроклимат любого коллектива.

Так давайте же практиковать! «Читай-город» подготовил 7 отличных книг, над которыми стоит посмеяться 1 апреля и не только!

Максим Шарапов. «Без дураков», 16+

Вадим Викторович был не глуп, но мыслями своими сильно прерывист и перескакивал с одной на другую, как блоха, пытаясь найти самую главную, и терял в этих поисках и все второстепенные.

Сборник наблюдений за окружающей жизнью и людьми по соседству от современного автора Максима Шарапова подарит читателю разные эмоции. Будет над чем задуматься, о чем погрустить, задаться вопросами и, конечно, рассмеяться от души. В этой книге всё, как в жизни, и даже без дураков не обходится. Но без чего еще не обойдется чтение этого сборника, так это без отличного настроения и ярких воспоминаний, которые останутся надолго. Чем не отличный план на первый день апреля? Впрочем, и на любой другой день.

Ричард Руссо. «Непосредственный человек», 16+

Я был убежден (и остаюсь при этом убеждении), что два любящих друг друга человека вовсе не обязаны разделять на двоих все мечты и устремления, но кошмары-то у них должны быть общие!

Живет себе самый обычный завкафедрой английской литературы своей самой обычной жизнью среднестатистического человека. Но это только до той поры, пока жизнью его не заинтересуется отличный, остроумный и крайне наблюдательный писатель Ричард Руссо. И тут начинается самое интересное: из тени обычной жизни выскакивают гомерически смешные образы, в человеческой природе обнаруживается масса залихватских особенностей, а самый захудалый колледж в Пенсильвании вдруг становится местом вовсе не рядового действия. Целая неделя испытаний и даже катастроф, роковые красотки, драки с коллегами, забастовка организма и даже… казнь гуся. Впрочем, не спешите пугаться – просто прочтите эту замечательную и очень смешную книгу. Хорошим людям и приятным событиям место в ней тоже найдется.

Наринэ Абгарян. «Понаехавшая», 18+

В женский разговор он не встревал принципиально, берег нервную систему.

История покорения столицы провинциальной героиней может быть написана в любом жанре, но только Наринэ Абгарян удалось рассказать ее с такой теплотой и искренней любовью, что даже неизбежные для такого дела печали и неудачи вызывают желание по-доброму улыбнуться. Понимающе кивнуть и продолжить читать дальше, ведь уже на следующей странице ситуация обязательно изменится к лучшему. Смешные, странные, свободные, непредсказуемые – словом, лихие девяностые. Одна обычная понаехавшая. И огромный город Москва, в котором что ни день, то сплошные приключения.

Абгарян Н., Боровский А., Снегирев А. и др.

«Беспринцыпные чтения. От А до Ч», 18+

Выпускник музыкальной школы взял инструмент и сыграл... Так сыграл, что весь шумящий поток людей застыл, как Нева зимой. Варя смотрела на замерших людей и понимала: ее папа волшебник. Настоящий.

Александра Цыпкина современному читателю представлять не надо. Как, впрочем, и Наринэ Абгарян, Андрея Аствацатурова, Сашу Филипенко или сам известный проект «БеспринцЫпные чтения». Этот необычный литературно-театральный перформанс состоялся уже более сотни раз. Рассказы знаменитых авторов звучали в исполнении Константина Хабенского, Ингеборги Дапкунайте, Данилы Козловского, Сергея Гармаша и других не менее известных людей. Самые яркие и запомнившиеся в этом году теперь представлены в этом сборнике. Книга, которая заговорит с вами десятком разных любимых голосов и обязательно улучшит весеннее настроение.

Майк Сакс. «Ковыряясь в мертвой лягушке: мастер-классы от королей комедийной поп-культуры», 18+

Я не эксперт в сфере юмора. Я не думаю, что хоть кто-то может себя так назвать. Если тебя что-то смешит, то это хорошая шутка. Но если я в чем-то в жизни уверен, так это в том, что мы живем в Золотой век комедии.

Когда-нибудь вы задумывались о том, что это за гениальные люди такие создавали в свое время такие знаменитые телепроекты, как «Монти Пайтон», «Офис», «Парки и зоны отдыха», «Сайнфелд», «Новенькая», «Закусочная Боба» и прочие в том же духе? Это сколько же непревзойденного оптимизма, кристально чистого чувства юмора, цепкой наблюдательности и безграничного таланта рассказчиков может умещаться в обычных людях? Или все-таки необычных? Вот книга, которая даст ответы на все вопросы. 15 эксклюзивных интервью с топовыми комедийными писателями, которые не боялись нарушать правила, делать всё по-своему и даже… показаться смешными! Впрочем, кажется, это и была их настоящая цель. Вот почему всё так здорово получилось.

Диляра Тасбулатова. «До дня рождения Пушкина осталось 100 рублей», 18+

Многие удивляются, что я считаюсь писателем: одна дама мне так и сказала – мол, такую чушь я напишу в полпинка. Однако, попробовав, застопорилась.

Еще один до краев наполненный юмором сборник рассказов. Написала его известная современная писательница Диляра Тасбулатова, которая уже известна своими историями множеству читателей. В этой книге – новые юмористические зарисовки из жизни сограждан, в которой найдется место не только юмору, но и абсурду, а то и вовсе сюрреализму. Нет места только скуке, грусти и плохому настроению. Иллюстрации для книжки создал выдающийся художник из Киева Матвей Вайсберг.

Елена Зотова. «Дневник стюардессы. Часть 2. Новые истории, после которых вы поменяете представление о работе бортпроводника», 18+

Запашистые рейсы на Баку, летние зубодробильные Анталии, ночные Мурмански и Иркутски. Все-все-все проблемные рейсы были твои. И вот, получая свой наряд в очередной Бишкек или Ростов-на-Дону, вставал перед дилеммой: уволиться сейчас или терпеть, пока не откажет психика? Впрочем, терпеть было ради чего. Через полгода новичкам обещали первую загранкомандировку.

Пока мы продолжаем скучать по небу, многочасовым перелетам и дальним странам, можно поднять себе настроение хотя бы чтением тематических рассказов. О том, что происходит на высоте десять тысяч метров, в запретных для простого пассажира зонах аэропортов, в кабине пилота и за другими закрытыми дверями, вход куда открыт только сотрудникам авиакомпаний. Автор этой книги Елена Зотова знает об этом не понаслышке: семь лет она работала бортпроводницей, а сейчас – и тоже на радость людям – пишет книги. И даже получила национальную литературную премию «Рукопись года – 2018». Перед вами захватывающие истории из-под облаков, часть вторая.

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