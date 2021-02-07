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День дурака

День дурака

3 апреля в Городском концертном зале покажут комедию ко Дню смеха «День дурака». 1 апреля – прекрасный денёк для преступления века! Шестеро чудиков, неудачников и придурков всех мастей очутились на необитаемом острове, где вляпались
 
в опасное приключение. Что это: новогодняя шутка, розыгрыш? Распутать дело берётся парочка азартных растяп: убойная старушка и смешной, невезучий коротышка — шеф полиции…
 

 
Идеальная комедия о лопухах, всегда готовых сесть в лужу, и убить наповал своей логикой.
 
СПЕКТАКЛЬ СОСТОИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!
 
 В ролях:
 
Заслуженный артист Александр Семчев («Ликвидация», «День выборов», «Последний богатырь», «Кухня», «Пенсильвания», «Участок», «Граница. Таежный роман». Артист театра МХТ) / нар. артист Сергей Никоненко.
 
Заслуженный артист  Андрей Леонов (гл.роль во всех сезонах т/с «Папины дочки», т/с «Зорге», «Маргарита Назарова», «Ивановы-Ивановы» и др. Актер театра ЛЕНКОМ).
 
Заслуженный артист Владимир Долинский («Тот самый Мюнхгаузен», «Графиня де Монсоро», «Три мушкетера», «Моя прекрасная няня», «Зимняя вишня», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и др. Артист театров Сатиры и «У Никитских ворот»).
 
Актриса, телеведущая, модель, блогер и просто красавица Эвелина Блёданс.
 
актёр Алексей Моисеев (гл. роли в сериалах «След», «Возвращение Мухтара», «Светофоровы» и др.)
 
Актёр Сергей Рудзевич (звезда телесериалов «СашаТаня», «Рая знает» «Кухня», «Бумеранг», «Юрочка», «Кружева», «Клуб», «Студенты» и др. Актер театра «Сфера»).
 
Актриса и наша землячка Ольга Лифенцева («Приличная семья сдаст комнату», «Отель Элеон», «Клуб обманутых жен», «Осенний детектив» и др. Занята в театральных антрепризных спектаклях).
 

Продолжительность: 2 часа 30 минут, 1 антракт
 
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
3 апреля 2021, суббота
17:00
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Касса
Кремль с высоты веков
Купить билет
2 мая, воскресенье 14:00
Центр приема гостей Тульской области
 ₽  Билеты: 750-850 ₽
Кис-Кис
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28 апреля, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1200 ₽
Треплев. Возможно склонен
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12 апреля, понедельник 16:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200 ₽
Kinder
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10 апреля, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700-1000 ₽
Чучело
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12 апреля, понедельник 17:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
Пешая экскурсия вокруг Кремля с мастер-классом «Филимоновская игрушка» – «Вдоль по Пятницкой»
4 апреля - 30 мая
Центр приема гостей Тульской области
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