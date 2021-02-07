3 апреля в Городском концертном зале покажут комедию ко Дню смеха «День дурака». 1 апреля – прекрасный денёк для преступления века! Шестеро чудиков, неудачников и придурков всех мастей очутились на необитаемом острове, где вляпались

в опасное приключение. Что это: новогодняя шутка, розыгрыш? Распутать дело берётся парочка азартных растяп: убойная старушка и смешной, невезучий коротышка — шеф полиции…

Идеальная комедия о лопухах, всегда готовых сесть в лужу, и убить наповал своей логикой.

СПЕКТАКЛЬ СОСТОИТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

В ролях:

Заслуженный артист Александр Семчев («Ликвидация», «День выборов», «Последний богатырь», «Кухня», «Пенсильвания», «Участок», «Граница. Таежный роман». Артист театра МХТ) / нар. артист Сергей Никоненко.

Заслуженный артист Андрей Леонов (гл.роль во всех сезонах т/с «Папины дочки», т/с «Зорге», «Маргарита Назарова», «Ивановы-Ивановы» и др. Актер театра ЛЕНКОМ).

Заслуженный артист Владимир Долинский («Тот самый Мюнхгаузен», «Графиня де Монсоро», «Три мушкетера», «Моя прекрасная няня», «Зимняя вишня», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и др. Артист театров Сатиры и «У Никитских ворот»).

Актриса, телеведущая, модель, блогер и просто красавица Эвелина Блёданс.

актёр Алексей Моисеев (гл. роли в сериалах «След», «Возвращение Мухтара», «Светофоровы» и др.)

Актёр Сергей Рудзевич (звезда телесериалов «СашаТаня», «Рая знает» «Кухня», «Бумеранг», «Юрочка», «Кружева», «Клуб», «Студенты» и др. Актер театра «Сфера»).

Актриса и наша землячка Ольга Лифенцева («Приличная семья сдаст комнату», «Отель Элеон», «Клуб обманутых жен», «Осенний детектив» и др. Занята в театральных антрепризных спектаклях).