2 апреля в Городском концертном зале Московский молодёжный камерный оркестр представит концерт «Ненормативная классика».

Внимание зрителей! Напоминаем, что Московский Молодежный камерный оркестр и артисты Театра «Геликон опера» в составе 38 человек на сцене ждут вас в Городском концертном зале 2 апреля в 18:30 с программой, посвященной Дню Смеха «Вся спина белая»! Ждём!

Публику ждет веселая праздничная атмосфера, креативные остроумные музыкальные номера на основе популярных шедевров классики и композиций современных авторов.



Московский молодежный камерный оркестр (ММКО) – коллектив, стремительно завоевавший популярность в России и за рубежом. Основатель и Художественный руководитель коллектива - заслуженный деятель искусств РФ, ректор ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова, Президент фонда «Русское Исполнительское Искусство», профессор Валерий Ворона. В состав оркестра вошли лучшие молодые музыканты Москвы - лауреаты международных и всероссийских конкурсов, стипендиаты Фонда «РИИ».

Впервые оркестр заявил о себе в 2003 г. на международном фестивале В.Спивакова «Созвездие юных»

Оркестр принимает участие во многих престижных международных фестивалях, крупных культурных акциях в России и за рубежом, является участником абонементов Московской филармонии и Московского международного Дома музыки.

Оркестр плодотворно сотрудничает с такими мировыми звёздами, как: Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Максим Венгеров, Вадим Репин, Владимир Понькин, Саулюс Сондецкис , Дора Шварцберг (Австрия), Давид Голощекин, Борис Фрумкин, Борислав Струлев (США), Валерий Афанасьев (Франция), Кирилл Родин, Денис Шаповалов, Бренис Маккензи (США), Сергей Дрезнин (США), Бриджит Анжерер (Франция), Питер Дабровски (США), Паоло Вальери (Италия), Мария Максакова, Айдар Гайнуллин (Германия), Владимир Чернов (США) и др.

Среди последних гастрольных поездок ММКО – участие в Международных фестивалях «Очи черные» (Италия. Монтекатини Терме), «Молодые музыканты России и Дании» (Дания. Копенгаген, Орхус), «Артистические семьи и династии» (Франция. Таверни), Фестиваль Российской культуры в Японии (Токио), «Музыкальные встречи» в «La Pree» (Франция), «Год России во Франции» (г.Кальмар-Ингерсхайм), «Нансифония» (Франция), «Юрмала Классик» (Латвия), «Дни старого Таллина» (Эстония, г. Таллин), "Миним" и «Баромеус» (Бельгия), «Grad Teatar» (Черногория), «Рождественские концерты» (Рига) , «Молодые музыканты России и Кореи» (Сеул, Сувон), «Год русского языка в Китае» (Пекин), «День России в Литве» (Вильнюс), участие в культурной программе XI Петербургского Международного Экономического Форума (Концертный круиз: Швеция – Дания – Германия – Россия).

В 2008 году оркестр осуществил постановку монооперы Ф.Пуленка «Человеческий голос», которая была выдвинута на национальную премию «Золотая маска» в двух номинациях. В 2012 году участвовал в постановке известного мюзикла «Я – Эдмон Дантес» композитора Л.Квинт.

Оркестр является первым исполнителем ряда сочинений известных российских композиторов, ярких и оригинальных переложений. За короткий срок оркестр освоил большой репертуар, который включает в себя шедевры классики, сочинения различных стилей и эпох. Особое место в репертуаре также занимают оригинальные программы, включающие в себя эксклюзивные остроумные сочинения с элементами искромётного юмора.

Виолончель

Борислав Струлев входит в число лучших виолончелистов мира. В Иркутске, где он встретился с Денисом Мацуевым, началась дружба молодых музыкантов, каждый из которых сумел сделать феноменальную исполнительскую карьеру.

В 1992 его услышал американский дирижер и предложил сыграть с ним в Большом зале Московской консерватории виолончельный концерт Сен-Санса. Вскоре после этого концерта Борислав Струлев получил приглашение дебютировать в США, в Кеннеди-центре .С 1993 года Борислав Струлев живет в США.

Борислав Струлев – участник многих музыкальных фестивалей. Он ведет обширную концертную деятельность по всему миру. Сотрудничает с различными оркестрами и играет много сольных программ. Дружба Борислава и Дениса не угасла даже после отъезда молодого виолончелиста в США. Струлев и Мацуев при своем сверхплотном концертном графике всегда находят возможность встретиться на перекрестке своих гастрольных маршрутов и поиграть вместе классику и джаз. Зимой нынешнего года они с блеском выступили на фестивале Crescendo.

Скрипка

Анастасия Тимошенко - лауреат всероссийских и международных конкурсов. С 2012 года по 2018 год Анастасия - солистка и первая скрипка Всероссийского Юношеского Симфонического Оркестра под управлением Народного Артиста России Юрия Башмета, с 2014 является участником и официальным послом в России Verbier Festival Orchestra.

В 2018 г. проходила стажировку в IMMA под руководством М. Венгерова (Женева). Работала с такими дирижерами как Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Зубин Мета и др.

В настоящее время Анастасия ведёт активную концертную деятельность и является артистом ГСО «Новая Россия» п/у Народного артиста СССР Юрия Башмета. В качестве солистки выступает с такими коллективами, как Государственный Симфонический Оркестр «Новая Россия», Государственный камерный оркестр «Солисты Москвы», неоднократно играла дуэтом с прославленными музыкантами Юрием Башметом, Максимом Венгеровым.

Скрипка

Светлана - директор, концертмейстер и солистка Московского Молодёжного Камерного оркестра п/у Валерия Вороны, солистка известного ансамбля «Эйфория» п/у Айдара Гайнуллина и участник струнного квартета «Quattrosound». Также является преподавателем кафедры «Оркестровые струнные инструменты» ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова.

Победитель многочисленных конкурсов и фестивалей, стипендиат международной благотворительной программы «Новые имена» и общественного благотворительного фонда «Русское исполнительское искусство».

В творческом активе Светланы выступления с ведущими коллективами России, в том числе с оркестром «Musica viva» п/у Александра Рудина, с Московским государственным академическим оркестром п/у Павла Когана, с ансамблем «Солисты Москвы» Юрия Башмета.

Сотрудничает с такими мировыми звёздами, как: Валерий Гергиев, Максим Венгеров, Пласидо Доминго, Виктор Третьяков, Андреа Бочелли, Владимир Спиваков, Фабио Мастранджело, Вадим Репин, Юрий Симонов, Дора Шварцберг, Борис Фрумкин, Валерий Ворона, Владимир Юровский, Борислав Струлев, Денис Шаповалов, Сергей Дрезнин, Питер Дабровски, Паоло Вальери, Айдар Гайнуллин, Владимир Чернов, Максим Дунаевский, и др.

Светлана Безотосная с успехом выступает с сольными программами, а также в составе различных коллективов в Германии, Франции, Испании, Италии, Финляндии, Южной Корее, Китае, Латвии, Литве, Швейцарии, Австрии, Эстонии, Японии. Светлана - постоянный участник ежегодного международного фестиваля российско-итальянской культуры «Очи черные» (Монтекатини Терме, Италия).

Исполнительскую манеру Светланы Безотосной отличают благородство, богатая звуковая палитра, теплота тона, содержательность и артистизм.

Павел Уханов - лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, среди которых:

II Международный конкурс «Золотой аккордеон» г. Нью – Йорк, США, 2002 г. (1 место)

Открытый международный конкурс исполнителей на народных инструментах, на приз Народного артиста России Анатолия Беляева г. Москва, 2007 г. (1 место)

П.Уханов активно выступает в качестве солиста с оркестрами России, среди которых:

«Национальный академический оркестр р. н. и. им. Осипова»;

«Академический оркестр русских народных инструментов ВГТРК»;

«Государственная академическая симфоническая капелла» г . Москва;

«Московский молодежный камерный оркестр» под управлением В.Вороны.

В качестве солиста П.Уханов выступал в таких залах, как: Государственные кремлевский дворец, Государственная Дума , Государственный концертный зал им.Чайковского, Большой зал Московской консерватории, Концертный зал храма Христа Спасителя, Московский международный дом музыки и др.,- а также в городах России, Англии, Франции, Польши, Болгарии, Италии, Испании, Германии, Китая и СНГ.

С 2015 года П.Уханов преподает в Российской академии музыки им. Гнесиных на кафедре «Национальные инструменты народов России».

Уханов Павел ведет активную концертную деятельность не только как солист, но и как руководитель уникального ансамбля гармонистов «GармоньDrive», раскрывающего традиционный русский инструмент гармонь с новых сторон.

Андрей Колясников - родился в 1992 году в Екатеринбурге. Окончил Уральскую государственную консерваторию имени М. П. Мусоргского по специальности «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром» (класс профессора Вячеслава Карташова). В настоящее время работает ассистентом дирижёра Академического симфонического оркестра Московской филармонии (художественный руководитель и главный дирижер – Юрий Симонов).

Лауреат III Всероссийского музыкального конкурса по специальности «Оперно-симфоническое дирижирование» (Москва; 2019). Стипендиат фонда «Новые имена» (2007), обладателем стипендии имени Марка Павермана (2015).

Стажировался под руководством Феликса Коробова в Московском академическом театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко и Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Участвовал во Всероссийских мастер-курсах для молодых дирижеров профессора Юрия Симонова в Москве (2018, 2019), а также мастер-классах Фабио Мастранджело и Николаса Паске.

Сейчас Андрей Колясников регулярно выступает с Московским молодежным камерным оркестром п/у Валерия Вороны. Как например, на закрытии XVII Международного фестиваля «Москва встречает друзей» проводимого Благотварительным фондом Владимира Спивакова (2020).

В конце 2020 года дебютировал в концертах с Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского, и Концертного зала имени С. В. Рахманинова («Филармония-2»).

В январе 2021 года дебютировал в концертных программах Санкт-Петербургского Дома музыки на сцене Северо-Кавказской государственной филармонии с Академическим симфоническим оркестром имени В. И. Сафонова (в абонементе «Музыка звезд» совместно с лауреатами конкурса Чайковского: Павлом Милюковым и Мирославом Култышевы.

Художественный руководитель, главный дирижёр и солист, заслуженный деятель искусств России, профессор: Валерий Ворона.