Выходные в Туле: 14-16 декабря

На этих выходных планируется яркая программа — забег Дедов Морозов, премьеры в театрах, концерт Gone. Fludd и фильмы о супергероях.

Концерты

Когда: 14 декабря, пятница, 20.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 400 р.

В пятницу на сцене «Типографии» состоится большой концерт регги-исполнителя Коли Маню при участии коллективов из Москвы и Калуги. На сцене выступят: Коля Маню, Denja Man (Москва), Breddy (Калуга), TCH, TBA. Коля Маню — один из самых актуальных исполнителей русскоязычной регги-сцены. Лучший регги-артист на всём постсоветском пространстве, по версии Daily vibes. Количество билетов ограничено!

Когда: 14 декабря, пятница, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский пр., 19

Цена: 1000 р.

В пятницу на сцене Harat's pub выступит группа «Маша и Медведи». На концерте музыканты представят свой новый альбома «Зимородок». Сейчас Маша Макарова и её команда переживают новый расцвет. Теперь у них есть то, чего частенько недостает молодым коллективам, — абсолютная сыгранность, понимание друг друга с полувзгляда. Все повзрослели, стали глубже, уверенней и профессиональней.

Когда: 15-16 декабря, суббота, 10.30, 12.00

Где: «ВРадость», семейный центр

Тула, ул. Колетвинова, 2, подъезд 1

Цена: 700 р., до 18 лет — бесплатно

В субботу семейный центр «ВРадость детям и родителям» приглашает насладиться необычными, трогающими до глубины сердца звуками прекрасной арфы. Исполнит музыкальные произведения петербургская арфистка Мария Маковецкая. На концерт можно прийти даже с самыми маленькими слушателями. Гости размещаются в уютной обстановке на подушках и пледах.

Когда: 15 декабря, суббота, 19.00

Где: М2, рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: все билеты проданы

Турбо-герой твоих плейлистов выходит на новый уровень. В субботу на сцене клуба M2 выступит Gone. Fludd. Концерт пройдет в рамках большого тура по 30 городам страны. На концерте музыкант представит новую программу, рассчитанную на самый швепсовый разнос в твоей жизни.

Когда: 15 декабря, суббота, 18.00

Где: Городской концертный зал, Тула, ул. Советская, 2

Цена: 800 р.

В субботу на сцене малого зала ГКЗ выступит бард и сатирик, поэт и музыкант Тимур Шаов. На концерте музыкант представит свою новую программу и свой новый диск под названием «При чем тут Фрейд?». Острые, едкие, до колик смешные песенки Тимура Шаова — именно так он называет свои музыкальные сюжеты, — не вписываются в жанр бардовской песни.

Вечеринки

Когда: 15 декабря, суббота, 22.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский пр., 19

Вход свободный.

На сцене Harat's pub выступит группа Vespercellos — первый в мире коллектив, исполняющий русский рок на виолончелях. Вы услышите лучшие хиты русского рока: «Гражданская Оборона», «Кино», «Алиса», «ДДТ», «Сплин», «Ария», «Король и Шут», LUMEN, «Смысловые галлюцинации», «Тараканы!», «Агата Кристи», «Монгол Шуудан».

Концерты Vespercellos наполнены дерзкой энергетикой, рок-н-роллом и безумством на сцене и в зале. Если хочешь понять смысл, слушай музыку, а не слова.

Когда: 14 декабря, пятница, 19.00

Где: «Культура», ресторан-бар, Тула, ул. Советская, 11, территория кластера «Искра»

Цена: 1500 р.

В пятницу в ресторане «Культура» пройдет новогодняя вечеринка от проекта Partytime24. В программе новогоднего бала-маскарада не только изысканные угощения, бесплатный коктейль на входе и яркие костюмы гостей, но и масштабная развлекательная программа: шоу воздушных гимнастов Air mirecle, концерт группы М.А.Р.С., шоу-программа, конкурсы, сладкая зона, подарки и бьюти-зона.

Театр

Когда: 14 декабря, пятница, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, ул. Советская, 2

Цена: 800-2000 р.

В пятницу в Городском концертном зале пройдет спектакль «Супница». Увлекательный сюжет, курьезные ситуации, музыкальный фон, изысканный юмор, виртуозно сотканный узор французской комедии, звездный актерский состав придали спектаклю эффект «бомбы замедленного действия». Действие спектакля проходит на виноградной плантации Бордо. Главной героине комедии Виолетт (народная артистка России Нина Усатова), наследнице семейных виноградников, приходится вести скрытую борьбу с родственниками, пытающимися прокрутить выгодную сделку с продажей наследства.

Когда: 14 декабря, пятница, 19.00

Где: Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)

Тула, ул. Демонстрации, 134

Цена: 1500-3500 р.





В пятницу в Тульском областном центре молодежи состоится спектакль «Триумфальная арка». Свою вариацию одноименного романа Эриха-Марии Ремарка представит известный российский режиссер Лев Рахлин. Зрители увидят историю любви, профессионального героизма и самопожертвования через призму оригинального авторского видения. Легендарную «Триумфальную арку» представит «Театр Двух Столиц».

Главные роли исполнят блистательные актеры, золотой фонд российского театра — Игорь Петренко, Марина Александрова, Николай Чиндяйкин, Евдокия Германова, Екатерина Волкова, Николай Козак и другие звезды театра и кино.

Когда: 15 декабря, суббота, 19.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер

Тула, ул. Каминского, 24

Цена: 300 р.

В субботу на «Октаве» пройдет моноспектакль «Путешествие вглубь себя» поэтессы Ах Астаховой. Моноспектакль с музыкальным сопровождением композитора Миши Мищенко. Ах Астахова прочтет стихи о поисках внутреннего пути и внутренней свободы, о путешествиях и простых истинах, позволив совершить каждому из гостей концерта «Путешествие вглубь себя».

Когда: 14 и 16 декабря, пятница и воскресенье, 19.00

Где: «Новый театр», Тула, пр. Ленина, 44

Цена: 500 р.

На сцене «Нового театра» пройдет премьера спектакля «Магия на Манхэттене». Вас ждет романтическая комедия «Магия на Манхэттене» с элементами магии и аккордами джаза по мотивам произведения «Колокол, книга и свеча» мистера Джона Ван Друтена. Не желаете ли отведать настоящего приворотного зелья? Серьезно! Никаких шуток. Таинственная комната, волшебный кот на стене. Похоже на страшную сказку, верно? Но это всего лишь история о людях. О дружбе, одиночестве, об удачи, которую так непросто поймать за хвост, и любви, без которой всё волшебство в мире теряет свои краски.

Новогодние события

Когда: 15 декабря, суббота, 10.30

Где: Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

В субботу от фонтанной площади парка им. П. П. Белоусова стартует ежегодный костюмированный забег Дедов Морозов. Принять участие в забеге могут все желающие независимо от возраста. Сначала Дед Мороз и Снегурочка «разогревают» гостей хороводами, конкурсами и театрализованной постановкой, а потом предлагают детям и их родителям совершить забег на 300 метров, а взрослым на 3 км. Победителей забега ждут памятные призы от спонсоров мероприятия.

Когда: 14 декабря, пятница, 16.00

Где: «Добродей», ремесленный двор, Тула, ул. 9 Мая, 1-а, 1-б

Вход свободный

В пятницу состоится торжественное открытие новогодней резиденции Левши. Посетители увидят тульскую кузню, выставку резного наличника,

увидеть инструменты и изделия плотников XIX века, современное

декорирование деревянных домов. В этот день мастера-ремесленники проведут свои мастер-классы, а златокузнецы покажут как старинным способом изготовить ювелирное изделие. Также в этот день состоится презентация выставки-представления «…Правда сбудется — не

минуется…», посвященной народным святочным обычаям конца XIX – начала XX века. В интерактивной части выставки — подблюдные гадания, игры, мастер-шоу по изготовлению рождественского ангела и украшению новогодней ёлки.

Завершится праздник запуском огненного фонтана.

Когда: 16 декабря, воскресенье, 11.00

Где: Большой атриум ТРЦ «Макси», торгово-развлекательный центр

Тула, ул. Пролетарская, 2

Вход свободный, для участия в соревнованиях необходимо пройти регистрацию.

16 декабря в ТРЦ «Макси» пройдут ежегодные соревнования по бегу среди малышей «Новогодние старты». Новогодние гонки — первое спортивное соревнование для вашего малыша! Юные участники до 4-х лет преодолеют дистанцию 10 м ползком, бегом, на машинке-толокаре и понициклах. Абсолютно все участники получат подарки, а победители (первые три места среди мальчиков, среди девочек и за разные номинации) получат дипломы и медали.

Всех остальных гостей ждут танцевальные номера и выступление коллектива Fitness_s_baby.

Спорт

Когда: 16 декабря, воскресенье, 09.00

Где: Дворец культуры, ОАО «Туламашзавод», Тула, ул. Демидовская, 52

Цена: 300 р.

В воскресенье в ДК «Туламашзавод» пройдет фестиваль хореографического творчества «ТоЛЧёК». Конкурсанты представят 14 танцевальных направлений. В конкурсе примут участие лучшие танцоры и танцевальные коллектива из разных уголков страны. Впервые в истории танцевальных конкурсов будет зеркальное награждение солистов — награды будут вручаться в обратном порядке.

Когда: 15 декабря, суббота 10.00 (открытие в 14.00), 16 декабря, воскресенье, 10.00

Где: Спортивный корпус ТулГУ, Тула, ул. Болдина, 126

Вход свободный.

На выходных в спортивном корпусе ТулГУ пройдут соревнования по греко-римской борьбе среди юношей на призы олимпийского чемпиона Ш. Ш. Хисамутдинова . В соревнованиях примут участие спортсмены в возрасте 12-13 лет и 15-16 лет.

Когда: 15 декабря, суббота, 10.00

Где: Физкультурно-оздоровительный комплекс, МАУ «СО»

пос. Ленинский, ул. Механизаторов, 10-в

Вход свободный

В субботу состоится открытый чемпионат города Тулы по плаванию в категории «Мастерс». В соревнованиях примут участие спортсмены старше 25 лет.

Гастрономическая Экскурсия

Когда: 15 декабря, суббота, 09.00

Где: сбор участников – возле музея «Тульские самовары», Тула, ул. Менделеевская, 8

Цена: 1500 рублей (льготный – 1350 рублей). В стоимость входит: транспортное обслуживание комфортабельным автобусом, экскурсионная программа в музеях, сопровождение группы, питание.

Ставший традиционным автобусный тур по усадьбам Тульской губернии отправляется в субботу в гастрономическое путешествие. В родовой усадьбе Тургеневых у гостей будет возможность посетить новый интерактивный объект усадьбы – каретный сарай, сфотографироваться в санях или бричке, познакомиться с лошадкой и покормить ее. Кульминацией станет «тургеневский ужин», на котором вы сможете продегустировать эти блюда, приготовленные по старинным рецептам, и получить рецепт. Полная программа в афише.

Мастер-класс

Когда: 15 декабря, суббота, 15.00

Где: «ВРадость», семейный центр, Тула, ул. Колетвинова, 2, подъезд 1

Цена: 350 р.

В субботу состоится занятия по изготовлению новогоднего ловца снов. Материалы входят в стоимость занятий.

Это занятие для тех, кто хочет подарить своим близким нечто особенное на Новый год, — удивительный талисман «Ловец снов». Помимо того, что он оберегает своего хозяина от дурных снов и мыслей, его можно наделять своей энергетикой, намерением, пожеланием. Заряженный ловец создает особую атмосферу в помещении.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В кино выходит анимационный мультфильм по мотивам приключений знаменитого Человека-паука. Режиссеры собрали в этом мультфильме всех возможных людей-пауков из самых разных реальностей. Питер Паркер, Майлз Моралез, Гвен Стейси и многие другие вынуждены будут объединить усилия и встать плечом к плечу, чтобы всем вместе дать отпор невероятно могущественному злодею, их общему врагу. Героев мультфильма озвучили знаменитые звезды Голливуда — Николас Кейдж, Лили Томлин, Лив Шрайбер.

Цена: от 140 р.

Еще один супергерой появится на этой неделе на больших экранах. В прокат выходит фильм о приключениях супергероя Аквамена на просторах подводного мира Атлантиды. В кино рассказывается история мужчины по имени Артур, который обладает необычными качествами: невероятной силой и скоростью, умением общаться с подводным миром и надолго задерживать дыхание под водой. Перед смертью мать раскрыла тайну его сверхспособностей: она была Королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей.

Цена: от 140 р.

Еще одна киноновинка этой недели была создана совместно четырьмя государствами – Россией, Германией, США и Белоруссией. Картина побывала на нескольких международных фестивалях кино. Действие фильма происходит на территории Белоруссии в 90-х годах. Главная героиня работает диджеем в Минске и мечтает переехать жить в Америку, чтобы зажигать местные танцполы. Чтобы осуществить свою мечту, девушка проворачивает аферу. Заполняя анкету в посольстве, девушка утверждает, что она работает на хрустальном заводе, и даёт один из местных телефонных номеров. Узнав, что номер этот могут и проверить, ей приходится бросить всё и поехать в село, чтобы познакомиться с той семьёй, которой и принадлежит указанный в анкете телефонный номер. Здесь героиню ждут захватывающие приключения.

Цена: от 140 р.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.