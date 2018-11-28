На сцене «Нового театра» пройдет премьера спектакля «Магия на Манхэттене». Чего только не сделаешь, чтобы отомстить заклятой подруге! Даже решишься приворожить ее жениха. Но кто знает, какие законы в этом загадочном мире — мире магии? И что такое любовь?

Приглашаем вас на «Рождественскую историю» по мотивам произведения «Колокол, книга и свеча» Мистера Джона Ван Друтена.



Не желаете ли отведать настоящего приворотного зелья? Серьезно! Никаких шуток! Таинственная комната, волшебный кот на стене. Похоже на страшную сказку, верно? Но это всего лишь история о людях. О дружбе, одиночестве, об удачи, которую так непросто поймать за хвост, и любви, без которой все волшебство в мире теряет свои краски. Вас ждет романтическая комедия «Магия на Манхэттане» с элементами магии и аккордами джаза.



Продолжительность два часа с антрактом

В Ролях: Юлия Школьникова, Ярослав Беседин, Анна Терешина, Тамара Котова, Виктория Алдошина, Михаил Боганов и Николай Колтышев

автор пьесы: О. Беседина

Режиссер: А. Терешина

Стоимость: 500 р.