Магия на Манхэттене
На сцене «Нового театра» пройдет премьера спектакля «Магия на Манхэттене». Чего только не сделаешь, чтобы отомстить заклятой подруге! Даже решишься приворожить ее жениха. Но кто знает, какие законы в этом загадочном мире — мире магии? И что такое любовь?
Приглашаем вас на «Рождественскую историю» по мотивам произведения «Колокол, книга и свеча» Мистера Джона Ван Друтена.
Не желаете ли отведать настоящего приворотного зелья? Серьезно! Никаких шуток! Таинственная комната, волшебный кот на стене. Похоже на страшную сказку, верно? Но это всего лишь история о людях. О дружбе, одиночестве, об удачи, которую так непросто поймать за хвост, и любви, без которой все волшебство в мире теряет свои краски. Вас ждет романтическая комедия «Магия на Манхэттане» с элементами магии и аккордами джаза.
Продолжительность два часа с антрактом
В Ролях: Юлия Школьникова, Ярослав Беседин, Анна Терешина, Тамара Котова, Виктория Алдошина, Михаил Боганов и Николай Колтышев
автор пьесы: О. Беседина
Режиссер: А. Терешина
Стоимость: 500 р.