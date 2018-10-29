На сцене малого зала ГКЗ выступит бард и сатирик, поэт и музыкант Тимур Шаов. На концерте музыкант представит свою новую программу и свой новый диск под названием «Причем тут Фрейд?».

Тимур ШАОВ — популярнейший российский автор-исполнитель, бард и сатирик, поэт и музыкант. Несмотря на двадцатилетний юбилей на профессиональной сцене, он, по его словам, до сих пор свое превращение из земского врача в барда воспринимает с чувством легкого удивления. Бард? Его бьющий фонтаном поэтически-музыкально-сатирический дар действительно довольно сложно классифицировать.

Острые, едкие, до коликов смешные песенки Тимура Шаова — именно так он называет свои музыкальные сюжеты, — не вписываются в жанр бардовской песни.

Он убежден, что как только начнет писать с претензией на серьезность, «для вечности», он и его творчество закончатся.