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Тимур Шаов

Тимур Шаов

На сцене малого зала ГКЗ выступит бард и сатирик, поэт и музыкант Тимур Шаов. На концерте музыкант представит свою новую программу и свой новый диск под названием «Причем тут Фрейд?».

Тимур ШАОВ — популярнейший российский автор-исполнитель, бард и сатирик, поэт и музыкант. Несмотря на двадцатилетний юбилей на профессиональной сцене, он, по его словам, до сих пор свое превращение из земского врача в барда воспринимает с чувством легкого удивления. Бард? Его бьющий фонтаном поэтически-музыкально-сатирический дар действительно довольно сложно классифицировать.

Острые, едкие, до коликов смешные песенки Тимура Шаова — именно так он называет свои музыкальные сюжеты, — не вписываются в жанр бардовской песни.

Он убежден, что как только начнет писать с претензией на серьезность, «для вечности», он и его творчество закончатся.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
15 декабря 2018, суббота
18:00
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