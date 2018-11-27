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ТоЛЧёК

ТоЛЧёК

В ДК «Туламашзавод» пройдет фестиваль хореографического творчества «ТоЛЧёК». В конкурсе примут участие разные танцевальные коллективы в составе которых от 1 до 25 и более участников. Конкурсанты представят несколько танцевальных направлений:

  • Классический танец;
  • Деми классика;
  • Народный танец;
  • Стилизованный танец;
  • Эстрадный танец;
  • Джаз танец;
  • Модерн;
  • Танцевальное Шоу;
  • Акробатический танец;
  • Акробатическое Шоу;
  • Стрит Шоу;
  • Чир-пом-Фристаил;
  • Степ;
  • Латина Шоу.

Победители получат кубки, медали и грамоты. Впервые в истории танцевальных конкурсов будет зеркальное награждение солистов — награды будут вручаться в обратном порядке.

Только в Myslo-кассе билеты продаются по сниженной стоимости 300 р. вместо 500 р.

Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула, улица Демидовская, 52
16 декабря 2018, воскресенье
09:00
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