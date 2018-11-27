ТоЛЧёК
В ДК «Туламашзавод» пройдет фестиваль хореографического творчества «ТоЛЧёК». В конкурсе примут участие разные танцевальные коллективы в составе которых от 1 до 25 и более участников. Конкурсанты представят несколько танцевальных направлений:
- Классический танец;
- Деми классика;
- Народный танец;
- Стилизованный танец;
- Эстрадный танец;
- Джаз танец;
- Модерн;
- Танцевальное Шоу;
- Акробатический танец;
- Акробатическое Шоу;
- Стрит Шоу;
- Чир-пом-Фристаил;
- Степ;
- Латина Шоу.
Победители получат кубки, медали и грамоты. Впервые в истории танцевальных конкурсов будет зеркальное награждение солистов — награды будут вручаться в обратном порядке.
Только в Myslo-кассе билеты продаются по сниженной стоимости 300 р. вместо 500 р.
Где и когда?
Тула, улица Демидовская, 52
16 декабря 2018, воскресенье
09:00