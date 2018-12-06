Страна: Австралия, США, 2018

Премьера: в РФ 13.12.2018

Режиссер: Джеймс Ван

Актеры: Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Николь Кидман, Патрик Уилсон, Уиллем Дефо, Ли Уоннелл, Джимон Хонсу, Дольф Лундгрен, Грэм МакТавиш, Рэндолл Парк

Жанр: экшен, фантастика

Продолжительноcть: 133 мин

Бюджет: $160 000 000,00

Артур Карри был сыном работника маяка по имени Том Карри и женщины по имени Атланна. Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была Королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.