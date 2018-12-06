Аквамен
Страна:
Австралия, США, 2018
Премьера:
в РФ 13.12.2018
Режиссер:
Джеймс Ван
Актеры:
Джейсон Момоа, Эмбер Хёрд, Николь Кидман, Патрик Уилсон, Уиллем Дефо, Ли Уоннелл, Джимон Хонсу, Дольф Лундгрен, Грэм МакТавиш, Рэндолл Парк
Жанр:
экшен, фантастика
Продолжительноcть:
133 мин
Бюджет:
$160 000 000,00
Артур Карри был сыном работника маяка по имени Том Карри и женщины по имени Атланна. Артур уже в подростковом возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна раскрыла мальчику правду: она была Королевой Атлантиды, находившейся в изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.
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