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Супница

Супница

Комедия положений в сочетании с водевилем. Сюжет пьесы разворачивается среди благословенных виноградников Бордо.
Наследство, деньги, алчность, любовная интрига становятся главной линией
взаимоотношений героев комедии. Ну и, конечно же, там, где присутствуют деньги, находится множество желающих отхватить и себе «лакомый кусочек».

Главной героине комедии Виолетт (н.а. России Нина Усатова), наследнице
семейных виноградников, приходится вести скрытую борьбу с родственниками, пытающимися прокрутить выгодную сделку с продажей наследства. Увлекательный сюжет, курьезные ситуации, музыкальный фон, изысканный юмор, виртуозно сотканный узор французской комедии, звездный актерский состав, придали спектаклю эффект «бомбы» замедленного действия.

Постановка:

Геннадий Тростянецкий — самый яркий режиссер современности
(ученик Г. А. Товстоногова)

продолжительность спектакля с одним антрактом — 2 часа 30 мин.

Подробная информация по тел.:
79-03-86, 588-000, 8 (905) 621-60-02.

Билеты можно приобрести в ТЦ «Подкова» (ул. Коминтерна, 2А) и в Тульском областном центре молодёжи (бывшее ДКЖ), ул. Демонстрации, 134.
Стоимость билетов от 800р. до 2200р.

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Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
14 декабря 2018, пятница
19:00
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