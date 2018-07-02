Комедия положений в сочетании с водевилем. Сюжет пьесы разворачивается среди благословенных виноградников Бордо.

Наследство, деньги, алчность, любовная интрига становятся главной линией

взаимоотношений героев комедии. Ну и, конечно же, там, где присутствуют деньги, находится множество желающих отхватить и себе «лакомый кусочек».



Главной героине комедии Виолетт (н.а. России Нина Усатова), наследнице

семейных виноградников, приходится вести скрытую борьбу с родственниками, пытающимися прокрутить выгодную сделку с продажей наследства. Увлекательный сюжет, курьезные ситуации, музыкальный фон, изысканный юмор, виртуозно сотканный узор французской комедии, звездный актерский состав, придали спектаклю эффект «бомбы» замедленного действия.



Постановка:



Геннадий Тростянецкий — самый яркий режиссер современности

(ученик Г. А. Товстоногова)



продолжительность спектакля с одним антрактом — 2 часа 30 мин.

Подробная информация по тел.:

79-03-86, 588-000, 8 (905) 621-60-02.

Билеты можно приобрести в ТЦ «Подкова» (ул. Коминтерна, 2А) и в Тульском областном центре молодёжи (бывшее ДКЖ), ул. Демонстрации, 134.

Стоимость билетов от 800р. до 2200р.