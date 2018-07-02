Супница
Комедия положений в сочетании с водевилем. Сюжет пьесы разворачивается среди благословенных виноградников Бордо.
Наследство, деньги, алчность, любовная интрига становятся главной линией
взаимоотношений героев комедии. Ну и, конечно же, там, где присутствуют деньги, находится множество желающих отхватить и себе «лакомый кусочек».
Главной героине комедии Виолетт (н.а. России Нина Усатова), наследнице
семейных виноградников, приходится вести скрытую борьбу с родственниками, пытающимися прокрутить выгодную сделку с продажей наследства. Увлекательный сюжет, курьезные ситуации, музыкальный фон, изысканный юмор, виртуозно сотканный узор французской комедии, звездный актерский состав, придали спектаклю эффект «бомбы» замедленного действия.
Постановка:
Геннадий Тростянецкий — самый яркий режиссер современности
(ученик Г. А. Товстоногова)
продолжительность спектакля с одним антрактом — 2 часа 30 мин.
Подробная информация по тел.:
79-03-86, 588-000, 8 (905) 621-60-02.
Билеты можно приобрести в ТЦ «Подкова» (ул. Коминтерна, 2А) и в Тульском областном центре молодёжи (бывшее ДКЖ), ул. Демонстрации, 134.
Стоимость билетов от 800р. до 2200р.