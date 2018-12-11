14 декабря состоится открытие новогодней резиденции Левши.

Здесь можно узнать секреты тульских мастеров и познакомиться с тульскими

ремёслами и промыслами.



В этот день мастера готовы раскрыть все секреты своих ремесел и

обучить им всех желающих. У каждого появится возможность лично

познакомиться с Левшой и услышать его рассказ о традициях и обычаях

мастеровой Тулы, посетить тульскую кузню, выставку резного наличника,

увидеть инструменты и изделия плотников XIX века, современное

декорирование деревянных домов.



Продемонстрируют свое мастерство и златокузнецы — работа, требующая

ювелирной точности и художественного вкуса, будет показана старинным

способом увеличения деталей — через мелкоскоп.



На праздничной выставке-представлении «…Правда сбудется — не

минуется…» гостям будут представлены святочные народные обычаи Тульской области и Центральной России конца XIX — начала XX века, этнографические костюмы, предметы старины и быта. В интерактивной части программы — подблюдные гадания, игры, мастер-шоу по изготовлению рождественского ангела и украшению новогодней ёлки.



Кульминацией праздника станет запуск огненного фонтана.

После открытия по пятницам и выходным дням для гостей подготовлены

особые интерактивные программы, творческие мастер-шоу и мастер-классы,

посещение которых станет лучшим воспоминанием о новогодних праздниках.



Режим работы Резиденции Левши:



пятница — 12:00−19:00

суббота — 12:00−19:00

воскресенье — 12:00−17:00

31.12 и 01.01 выходные дни

2, 3, 6 января — с 12:00 до 17:00.

4 и 5 января по предварительной записи.