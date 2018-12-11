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Открытие новогодней резиденции Левши

Открытие новогодней резиденции Левши

14 декабря состоится открытие новогодней резиденции Левши.
Здесь можно узнать секреты тульских мастеров и познакомиться с тульскими
ремёслами и промыслами.


В этот день мастера готовы раскрыть все секреты своих ремесел и
обучить им всех желающих. У каждого появится возможность лично
познакомиться с Левшой и услышать его рассказ о традициях и обычаях
мастеровой Тулы, посетить тульскую кузню, выставку резного наличника,
увидеть инструменты и изделия плотников XIX века, современное
декорирование деревянных домов.


Продемонстрируют свое мастерство и златокузнецы — работа, требующая
ювелирной точности и художественного вкуса, будет показана старинным
способом увеличения деталей — через мелкоскоп.


На праздничной выставке-представлении «…Правда сбудется — не
минуется…» гостям будут представлены святочные народные обычаи Тульской области и Центральной России конца XIX — начала XX века, этнографические костюмы, предметы старины и быта. В интерактивной части программы — подблюдные гадания, игры, мастер-шоу по изготовлению рождественского ангела и украшению новогодней ёлки.


Кульминацией праздника станет запуск огненного фонтана.
После открытия по пятницам и выходным дням для гостей подготовлены
особые интерактивные программы, творческие мастер-шоу и мастер-классы,
посещение которых станет лучшим воспоминанием о новогодних праздниках.


Режим работы Резиденции Левши:

пятница — 12:00−19:00
суббота — 12:00−19:00
воскресенье — 12:00−17:00
31.12 и 01.01 выходные дни
2, 3, 6 января — с 12:00 до 17:00.
4 и 5 января по предварительной записи.

Где и когда?
Добродей, ремесленный двор
Тула, ул. 9 Мая, д.1A, 1Б
14 декабря 2018, пятница
16:00
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