Vespercellos — первая и единственная группа в мире, исполняющая русский рок на виолончелях.

Концерты Vespercellos наполнены дерзкой энергетикой, рок-н-роллом и безумством на сцене и в зале.

Если хочешь понять смысл, слушай музыку, а не слова.

«Гражданская Оборона», «Кино», «Алиса», «ДДТ», «Сплин», «Ария», «Король и Шут», «LUMEN», «Смысловые галлюцинации», «Тараканы!», «Агата Кристи», «Монгол Шуудан» — и это только часть рок-групп, треки которых вы услышите на концерте Vespercellos в необычном звучании.