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Vespercellos

Vespercellos

Vespercellos — первая и единственная группа в мире, исполняющая русский рок на виолончелях.

Концерты Vespercellos наполнены дерзкой энергетикой, рок-н-роллом и безумством на сцене и в зале.

Если хочешь понять смысл, слушай музыку, а не слова.

«Гражданская Оборона», «Кино», «Алиса», «ДДТ», «Сплин», «Ария», «Король и Шут», «LUMEN», «Смысловые галлюцинации», «Тараканы!», «Агата Кристи», «Монгол Шуудан» — и это только часть рок-групп, треки которых вы услышите на концерте Vespercellos в необычном звучании.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
23 сентября 2017, суббота
22:00
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