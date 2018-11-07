Новогодний бал-маскарад

14 декабря в ресторане «Культура» пройдет новогодняя вечеринка от проекта Partytime24.

В программе новогоднего бала-маскарада не только изысканные угощения, бесплатный коктейль на входе и яркие костюмы гостей, но и масштабная развлекательная программа:

шоу воздушных гимнастов Air mirecle

концерт группы М.А.Р.С.

шоу-программа

конкурсы, сладкая зона, подарки и бьюти-зона

Создайте себе прекрасное настроение в преддверие Нового года.

Подробности уточняйте у организаторов мероприятия Partytime24 по тел.: 8(902) 846-11-27