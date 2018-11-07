Новогодний бал-маскарад
14 декабря в ресторане «Культура» пройдет новогодняя вечеринка от проекта Partytime24.
В программе новогоднего бала-маскарада не только изысканные угощения, бесплатный коктейль на входе и яркие костюмы гостей, но и масштабная развлекательная программа:
- шоу воздушных гимнастов Air mirecle
- концерт группы М.А.Р.С.
- шоу-программа
- конкурсы, сладкая зона, подарки и бьюти-зона
Создайте себе прекрасное настроение в преддверие Нового года.
Подробности уточняйте у организаторов мероприятия Partytime24 по тел.: 8(902) 846-11-27
Где и когда?
Тула, улица Советская, 11 (Территория кластера "Искра". Ресторан: пн-вс, с 12:00 до 00:00 Бар: пт-сб, с 00:00 до 04:00)
14 декабря 2018, пятница
19:00