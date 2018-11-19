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Путешествие вглубь себя

Путешествие вглубь себя

15 декабря на «Октаве» пройдет поэтический моноспектакль «Путешествие вглубь себя» поэтессы Ах Астаховой под музыку композитора Миши Мищенко.

Непревзойденное творческое восприятие, тонкие чувственные произведения, исполняемые под атмосферный аккомпанемент, позволят каждому зрителю найти в произведениях Астаховой нечто свое, очень личное. Ах Астахова прочтет стихи о поисках внутреннего пути и внутренней свободы, о путешествиях и простых истинах, позволив совершить каждому из гостей концерта «Путешествие вглубь себя».


Ах Астахова — поэтесса, аудитория которой воспринимает ее прежде всего через соцсети, — дала более 200 концертов в 76 городах и 10 странах, которые посетили более 73 000 человек. «Путешествие вглубь себя» — новый альбом и программа, посвященные поиску внутренней свободы и собственного пути, душевного равновесия и безмятежности. В программе звучит музыка Миши Мищенко — композитора и пианиста, который работает в жанре неоклассики.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
15 декабря 2018, суббота
19:00
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