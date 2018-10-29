14 декабря на сцене Harat's pub выступит группа «Маша и медведи». На концерте музыканты представят свой новый альбома «Зимородок».

«Маша и Медведи» — совершенно особенный коллектив на отечественной цене. С первого года эта команда стала кумиром тысяч людей и сегодня билеты на их концерты разлетаются быстрее, чем горячие пирожки. После выхода первой пластинки и клипов на хитовые песни «Без Тебя» и «Любочка», восхождение коллектива на музыкальный Олимп лишь началось. Сейчас Маша Макарова и её команда переживают новый расцвет. Теперь у них есть то, чего частенько недостает молодым коллективам — абсолютная сыгранность, понимание друг друга с полувзгляда как в едином организме. Все повзрослели, стали глубже, уверенней и профессиональней.