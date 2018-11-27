Страна: Беларусь, Германия, США, Россия, 2018

Премьера: в РФ 13.12.2018

Режиссер: Дарья Жук

Актеры: Алина Насибуллина, Иван Мулин, Юрий Борисов, Светлана Аникей, Илья Капанец, Людмила Разумова, Наталья Онищенко, Вячеслав Шкалидо, Анастасия Гарви, Анатолий Голуб

Жанр: драма, комедия

Продолжительноcть: 100 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,32

90-е годы. Творческая девушка диджей Веля из Минска мечтает уехать в Америку. Из-за ошибки в поддельной справке на визу она оказывается в незнакомой семье небольшого городка. Пока приютившие ее люди заняты приготовлением к свадьбе, она собирается во что бы то ни стало добиться исполнения своей «хрустальной мечты».