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Хрусталь

Хрусталь

Страна:
Беларусь, Германия, США, Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 13.12.2018
 
Режиссер:
Дарья Жук
  
Актеры:
Алина Насибуллина, Иван Мулин, Юрий Борисов, Светлана Аникей, Илья Капанец, Людмила Разумова, Наталья Онищенко, Вячеслав Шкалидо, Анастасия Гарви, Анатолий Голуб
  
Жанр:
драма, комедия
  
Продолжительноcть:
100 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,32
          
 

90-е годы. Творческая девушка диджей Веля из Минска мечтает уехать в Америку. Из-за ошибки в поддельной справке на визу она оказывается в незнакомой семье небольшого городка. Пока приютившие ее люди заняты приготовлением к свадьбе, она собирается во что бы то ни стало добиться исполнения своей «хрустальной мечты».

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