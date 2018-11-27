Хрусталь
Страна:
Беларусь, Германия, США, Россия, 2018
Премьера:
в РФ 13.12.2018
Режиссер:
Дарья Жук
Актеры:
Алина Насибуллина, Иван Мулин, Юрий Борисов, Светлана Аникей, Илья Капанец, Людмила Разумова, Наталья Онищенко, Вячеслав Шкалидо, Анастасия Гарви, Анатолий Голуб
Жанр:
драма, комедия
Продолжительноcть:
100 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,32
90-е годы. Творческая девушка диджей Веля из Минска мечтает уехать в Америку. Из-за ошибки в поддельной справке на визу она оказывается в незнакомой семье небольшого городка. Пока приютившие ее люди заняты приготовлением к свадьбе, она собирается во что бы то ни стало добиться исполнения своей «хрустальной мечты».
Сегодня
|19:50
|ДКЖ Кино
Завтра
|19:50
|ДКЖ Кино
15 декабря, суббота
|19:50
|ДКЖ Кино
16 декабря, воскресенье
|19:50
|ДКЖ Кино
17 декабря, понедельник
|19:50
|ДКЖ Кино
18 декабря, вторник
|19:50
|ДКЖ Кино
19 декабря, среда
|19:50
|ДКЖ Кино