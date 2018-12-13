Настольные и ролевые игры: взгляд изнутри

Автор Анна Чекмазова. Фото Дмитрия Дзюбина.

Настольные игры — разновидность игры без использования компьютера, с применением настольных аксессуаров и со своей системой правил. Все сюжеты разыгрываются прямо за столом. В процессе используются игральные карты, кости, фишки, миниатюры и прочее.

Ролевые — это игры, в которых участники берут на себя определенную роль и действуют в соответствии с характером, навыками своего персонажа и имеющейся ситуацией.

В Туле эта тема очень развита. Насчитывается несколько сотен игроков. В городе существуют такие клубы настольных и настольно-ролевых игр, как «Дракон в кубе», «Финка», «Фантома», «Мир хобби», «Твой ход». Устраиваются еженедельные встречи и крупные фестивали.

«Горыныч-2018»

На прошедших выходных благодаря клубу «Дракон в кубе» молодежный центр «Родина» превратился в эпицентр фэнтези. Именно здесь шесть лет назад состоялся самый первый фестиваль «Горыныч»: целый день любители настольных игр провели в кругу единомышленников. Мероприятие опять вернулось в эти стены, но на этот раз было уже двенадцатым по счету, длилось два дня и было очень насыщено различными событиями.

Благодаря сотрудничеству с настольными, литературными, творческими и ролевыми объединениями организаторам удалось сделать множество активностей. Были проведены различные настольно-ролевые игры от клуба «Дракон в кубе», викторина по классическому фэнтези от любителей фантастики «Фантома», игротека от магазина «Мир Хобби» и клуба «Финка».

Однако это ещё не все активности. Игроки — люди творческие, и, помимо самих игр, проводят лекции и семинары от разработчиков, музыкальные выступления, мастер-классы по ткачеству, лепке, сухому валянию шерсти, плетению шнура на лютеце.

Гильдия разработчиков игр

Мало кто из обывателей представляет, как создаются игры. А это довольно длительное и кропотливое дело. Как нам рассказали участники тульской ячейки Гильдии разработчиков игр Александр Линьков и Роман Чистоходов, процесс состоит из нескольких этапов.

Один из участников Гильдии разработчиков игр, Александр Линьков, в процессе придумывания новой «настолки».

Первый — это придумывание самой идеи. На наших глазах с помощью броска кубика был дан старт новой игре и случайным образом задана тема. Далее в ее рамках разработчики придумывают ход событий и визуальное оформление в целом. На этой стадии еще нет сложного и проработанного дизайна. Часто используют обычный принтер, подручные средства и сделанные вручную заготовки.

Один из важнейших этапов — тестирование. Здесь надо неоднократно и с разными людьми сыграть в придуманную игру. Таким образом просчитываются все возможные варианты развития и возможность ее логического завершения. Нередко игры тестируются по несколько лет. Если игра получается сильная, интересная и удачно проходит тесты, значит, она готова быть представлена издателю настольных игр. При успешном исходе растиражированные экземпляры попадают на прилавки соответствующих магазинов и на столы любителей игр.

Лекции от мастеров

Игровое сообщество не имеет географических рамок. Игроки и мастера приезжают друг к другу в гости, чтобы поиграть, пообщаться и обменяться опытом. Одной из приглашенных персон фестиваля был ролевик из Москвы Илья Сергеев (никнейм Крейк), который также является гейм-дизайнером и соавтором игры «Грани Вселенной».

Лектор: Илья Сергеев (никнейм Крейк) — ролевик, гейм-дизайнер и соавтор игры

«Грани Вселенной».

Приглашенный гость прочитал лекцию об играх, которые обладают особой механикой и идеологией (таких как «Постапокалипсис», Dungeon World, «Грани Вселенной» и других), подробно описал все принципы игры, ее подводные камни, ответил на вопросы и дал практические рекомендации для мастеров (как такие игры готовить) и игроков (как чувствовать себя более уверенно в непривычной среде). Крейк с огромным удовольствием говорил о своем игровом детище и заражал своим интересом всех присутствующих.

«Огромное спасибо Крейку! Он рассказывает очень много интересного и полезного, — делится впечатлениями Илья Карпов, один из организаторов фестиваля «Горыныч», и в этот момент перед нами стоит не просто организатор, а глубоко заинтересованный в данной теме человек с горящими глазами и искренней радостью. — Именно из-за таких людей я катаюсь на всякие фесты типа «Комкон» и «Ролекон». А тут он прям к нам приехал! Просто праздник какой-то! В дальнейшем будем расширять охват мероприятий, чтобы можно было приглашать его и других хороших людей к нам в гости».

Не только про поиграть, но и про посмотреть

Любые ролевые игры не обходятся без реквизита и красивой визуальной составляющей: хорошо оформленные карты, поля и фигурки, тематические значки, аксессуары или даже образы.

Поэтому ни одно крупное мероприятие не обходится без предметов ручной работы. Ярмарка на фестивале радовала своим разнообразием и самобытностью. Настоящей реликвией были старинные настольные игры, найденные и скрупулезно воссозданные.

Также были представлены различные изделия: от мыла, сделанного вручную в виде логотипа фестиваля, до выполненных с помощью 3D-печати героев. Это персонажи комиксов, игр, аниме. Их создатель Григорий Клинцов рассказал, насколько длителен и скрупулезен процесс создания. На одну фигурку уходит больше 20 часов: порядка 12 часов занимает сама печать, 6-8 — шлифовка и покраска.

Илья Карпов, организатор фестиваля настольно-ролевых игр «Горыныч»:

Илья Карпов – Несмотря на некоторые трудности, «Горыныч» удался. Спасибо за поддержку многопрофильному молодежному центру «Родина» и семейному центру «МамКомпания». Порядка двухсот человек приняли участие в нашем фестивале. Вопреки всему, гости остались довольны, а мы уже сейчас начали готовиться к весеннему «Горынычу-2019».

Подводя итог, можно сказать, что настольные и ролевые игры — это целый мир, где всё возможно и реально, если дать волю воображению, мир, который становится объемным и интересным, если вжиться в придуманную историю и образ. Здесь есть место для самовыражения, творчества, общения, азарта, концентрации внимания, удовлетворения любопытства и полета фантазии.