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Коля Маню

Коля Маню

На сцене «Типографии» состоится большой концерт регги исполнителя Коли Маню при участии коллективов из Москвы и Калуги.

Line up выступлений: Коля Маню, Denja Man (Москва), Breddy (Калуга), TCH, TBA.

Коля Маню — один из самых актуальных исполнителей русскоязычной регги-сцены. Лучший регги-артист на всём постсоветском пространстве, по версии «Daily vibes». Его музыку можно смело рекомендовать всем, кто любит регги, хип-хоп, джангл и дэнсхолл. Когда слушаешь треки Коли — забываешь, что находишься в пыльном городе, настолько аутентично и по-ямайски солнечно звучат его песни, будто поет настоящий кингстонский бадман.

 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
14 декабря 2018, пятница
20:00
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