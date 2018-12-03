15 декабря состоятся ежегодные праздничные соревнования — костюмированный Забег Дедов Морозов. Старт — у фонтанной площади парка им. Белоусова,. Начало в 10.30

Принять участие в забеге могут все желающие независимо от возраста. Сначала Дед Мороз и Снегурочка «разогревают» гостей хороводами, конкурсами и театрализованной постановкой, а потом предлагают детям и их родителям совершить забег на 300 метров, а взрослым на 3 км. Победителей забега ждут памятные призы от спонсоров мероприятия.

Вход свободный.

Костюмированный забег Дедов Морозов проходит ежегодно, начиная с 2016 года. Кроме соревновательной части для детей и взрослых готовится профессиональная развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.