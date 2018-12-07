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Человек-паук: Через вселенные

Человек-паук: Через вселенные

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 13.12.2018
 
Режиссер:
Боб Персичетти, Питер Ремзи
  
Актеры:
Лив Шрайбер, Махершала Али, Шамеик Мур, Брайан Тайри Генри
  
Жанр:
фантастика, семейный, мультфильм
  
Продолжительноcть:
117 мин
  

 

В центре сюжета уникальной и инновационной в визуальном плане картины подросток из Нью-Йорка Майлз Моралес, который живет в мире безграничных возможностей вселенных Человека-паука, где костюм супергероя носит не только он.

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