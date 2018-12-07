Человек-паук: Через вселенные
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 13.12.2018
Режиссер:
Боб Персичетти, Питер Ремзи
Актеры:
Лив Шрайбер, Махершала Али, Шамеик Мур, Брайан Тайри Генри
Жанр:
фантастика, семейный, мультфильм
Продолжительноcть:
117 мин
В центре сюжета уникальной и инновационной в визуальном плане картины подросток из Нью-Йорка Майлз Моралес, который живет в мире безграничных возможностей вселенных Человека-паука, где костюм супергероя носит не только он.
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