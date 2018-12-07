Человек-паук: Через вселенные

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 13.12.2018

Режиссер: Боб Персичетти, Питер Ремзи

Актеры: Лив Шрайбер, Махершала Али, Шамеик Мур, Брайан Тайри Генри

Жанр: фантастика, семейный, мультфильм

Продолжительноcть: 117 мин

В центре сюжета уникальной и инновационной в визуальном плане картины подросток из Нью-Йорка Майлз Моралес, который живет в мире безграничных возможностей вселенных Человека-паука, где костюм супергероя носит не только он.