Тульский блогер Кирилл Колесников опубликовал видео из трамвайного депо, где ему удалось попробовать себя в роли сотрудника и принять участие в мойке трамвая.
По словам блогера, визит в депо стал для него осуществлением детской мечты. Ему показали, как устроена работа предприятия, и рассказали о технологии обслуживания трамваев.
«Это же детская мечта — оказаться в депо!» — поделился Колесников.
Он отметил, что процесс мойки оказался более трудоемким, чем может показаться на первый взгляд.
«Трамвай кажется чистым только до тех пор, пока не начнешь его мыть. И тут почти всё, как с машиной — сначала пена, потом вода».
Блогер рассказал, что трамваи в депо ежедневно моют внутри и снаружи, а на очистку одной части у него ушло около часа.
Как вам такой опыт туляка? Пишите в комментариях!