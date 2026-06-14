Оказалось всё не так просто, как кажется на первый взгляд.

Кадр из видео.

Тульский блогер Кирилл Колесников опубликовал видео из трамвайного депо, где ему удалось попробовать себя в роли сотрудника и принять участие в мойке трамвая.

По словам блогера, визит в депо стал для него осуществлением детской мечты. Ему показали, как устроена работа предприятия, и рассказали о технологии обслуживания трамваев.

«Это же детская мечта — оказаться в депо!» — поделился Колесников.

Он отметил, что процесс мойки оказался более трудоемким, чем может показаться на первый взгляд.

«Трамвай кажется чистым только до тех пор, пока не начнешь его мыть. И тут почти всё, как с машиной — сначала пена, потом вода».

Блогер рассказал, что трамваи в депо ежедневно моют внутри и снаружи, а на очистку одной части у него ушло около часа.

Как вам такой опыт туляка? Пишите в комментариях!