Что подарить ребенку на Новый год?

Вместе с магазином «Детский островок» мы подобрали разные варианты подарков, которые любой ребенок будет счастлив найти под елкой.

Выбрать детский подарок – задача одновременно и простая, и сложная: ассортимент игрушек просто необъятный, но что из него точно понравится ребенку? В «Детском островке» нам предложили игрушки для девочек и мальчиков разного возраста – развивающие, развлекающие, для веселых игр, коллекционирования, творчества, то есть на самые разные интересы. Причем все игрушки являются настоящими хитами, то есть нравятся большинству детей.

0-3 года, мальчики и девочки

Большой зайка Алило

Эта милая игрушка-медиаплеер умеет читать сказки и петь песенки, а также записывать голос, чтобы мама напела свою колыбельную, которая будет успокаивать малыша, даже когда она не рядом. Ушки зайки светятся в темноте, а еще малыш смложет их погрызть, когда у него будут резаться зубки – материал, из которого они сделаны, безопасный и гипоаллергенный. Зайка Alilo может стать аудиоколонкой: в нем есть слот для карты памяти, с которой вы сможете включать малышу успокаивающую музыку или новые сказки.

Игрушку не страшно уронить: она сделана из особого пластика, который в 30 раз прочнее обычной пластмассы.

Робот Бибо

Обучающий робот Бибо – отличный подарок для ребенка от 9 месяцев и старше. Он умеет танцевать и научит ребенка двигаться под музыку. Бибо поет простые песенки про алфавит, цвета и цифры, помогая малышу в игровой форме осваивать счет и другие навыки. Эта полезная игрушка умеет записывать простые фразы и сочинять на них веселые песенки.

Каталка-ходунки

Игрушка для малыша, который учится ходить: помогает делать первые шаги и развлекает музыкой и играми. На игровой панели есть пианино, кнопки со звуковыми и световыми эффектами, развивающая игра-сортер, в которой нужно подбирать к отверстиям подходящие по форме фигурки. За каталку удобно держаться, легко катить вперед, и она защищает ребенка от падений благодаря специальным ограничителям сзади, которые не позволяют игрушке перевернуться.

Игрушка-качалка

У многих из нас в детстве была лошадка-качалка. Такие есть и сейчас, и они подходят для детишек, которые сидят уже достаточно уверенно, чтобы держаться «в седле». А качалкой с сиденьем-креслом можно пользоваться гораздо раньше, когда малыш только начинается садиться. В таком сиденье ребенок закрыт со всех сторон: его позвоночник поддерживает высокая спинка, а по бокам расположены высокие подлокотники. Яркая и уютная качалка – это еще и музыкальная игрушка, которая споет веселую песенку.

Конструкторы Lego

Для самых маленьких Lego выпускает серии обучающих конструкторов – например, «Вокруг света». Этот конструктор познакомит ребенка с миром диких животных. Маленькие исследователи смогут путешествовать, добираясь от одного места до другого на лодке или самолете, чтобы узнать о различных животных и их естественной среде обитания.

Бизиборд

Любимые игрушки для всех малышей расположены по всему дому: это ящики и дверцы шкафов, выключатели и розетки, кастрюли, замки, завязки. Но играть в них родители почему-то не разрешают… Чтобы удовлетворить любознательность маленького человека, придуманы специальные игрушки - бизиборды.

В них собрано все «запрещенные» вещи, которые любит ребенок, - замочки, шпингалеты, застежки, шнуровки, молнии, дверцы, шестеренки – в уменьшенной и безопасной форме. Бизиборд знакомит ребенка с окружающим его миром и развивает мелкую моторику без риска прищемить пальчик или уронить на себя тяжелый предмет.

Мусоровоз

Разбросанные игрушки – обычное дело в доме, где растет ребенок. Но теперь у малыша и его родителей есть помощник – машина-мусоровоз Мистер Дасти.

Пока ребенок играет с ней, катая по полу, она сама собирает мелкие предметы, например, детали конструктора. Когда контейнер машины заполнится, его нужно просто высыпать в ящик для игрушек – и чисто!

3-6 лет, мальчики

Джонни Черепок с 2 бластерами

Проекционный 3D-тир, в который нужно играть в темноте. Череп проецирует на стены изображения призраков, которые в 3D-очках выглядят еще круче! Бластеры нужны для охоты на привидений. Благодаря двум бластерам играть можно вдвоем, подсчет «добычи» ведется на бластерах автоматически.

Автокран

Немецкая компания Bruder создает качественные и очень реалистичные игрушечные копии автомобилей. Например, этот автокран отличается от настоящего только размером! Кран оснащен подвижной платформой, выдвижной стрелой высотой до 1,3 м и лебёдкой для подъёма грузов. Кабина вращается вокруг своей оси, оборудована рулём, рычажками управления, её двери открываются и закрываются. 4 стойки-опоры обеспечивают устойчивость машины и не позволяют ей падать.

Парковка Hot Wheels

Мечта любого мальчишки - огромная парковка для машинок Hot Wheels. Ребенок сможет держать свой игрушечный автопарк в полном порядке на нескольких ярусах парковки, куда можно подниматься на лифте, а выезжать - с ветерком съезжать по скоростному спуску по спирали. Здесь можно заправляться на АЗС, заезжать на автомойку, преодолевать трассу с препятствиями. От такой увлекательной игры мальчишек не оторвать!

3-6 лет, девочки

Интерактивная кукла Лувабелла

Кукла Livabella – маленькое чудо, удивительно похожая на настоящего ребенка! Она умеет плакать, кушать, агукать, двигать ножками и ручками.

Ее можно укачать, уложить спать с бутылочкой или соской. Лувабеллу можно кормить, учить разговаривать (словарный запас малышки составляет более 500 звуков, слов и фраз), играть в «ку-ку». Чем больше с ней общаться, лучше кукла будет реагировать и даже учиться новым словам и движениям.

Попугай Кеша

Попугай-артист Кеша наполнен песнями, танцами и смехом! Он любит выступать и просто обожает, когда его гладят и хвалят. У игрушки есть много точек активации, которые заставляют его двигаться, его рот открывается и закрывается. У Кеши подвижны голова, тело, крылья и клюв, и он удивительно талантлив – танцует и учит танцам ребенка, знает много шуток и анекдотов и всегда готов устроить шоу. Птица-огонь, которая не даст скучать ни детям, ни родителям!

Игрушечная мебель

Игрушечная – а как настоящая! Кухни и шкафчики-гардеробы сделаны из натурального дерева очень хорошего качества, покрыты стойкими и безопасными красками. Дверцы открываются, ящички выдвигаются; на кухне есть посуда для готовки и сервировки, набор для специй, поварской фартук и колпак. В шкафу можно на плечиках развесить кукольные наряды. Отличный подарок для маленькой хозяюшки и модницы!

6-10 лет, мальчики

Ready2Robot

Игрушка-сюрприз, за которой охотятся все мальчишки в мире! Какой робот прячется в капсуле, неизвестно, и так здорово слой за слоем снимать яркие обертки, находить сюрпризы и в конце обнаружить новую игрушку, которой у тебя еще нет. К подарок к каждому роботу идет слайм («лизун»), который со свистом вылетает из капсулы.

С такими фигурками будет весело играть, придумывать истории, коллекционировать, обмениваться ими с друзьями.

Коллекционирование развивает терпение и усидчивость, а игра с небольшими фигурками - воображение и мелкую моторику.

Робосапиен

Интерактивный робот умеет ходить, разговаривать, брать и бросать предметы, танцевать. Им можно управлять с пульта или перейти на следующий уровень – закачать в телефон приложение, в котором Робосапиена можно запрограммировать на более сложные действия.

Бильярдный стол

Достаточно большой бильярдный стол, за которым не откажутся сыграть и взрослые! Тут все по-настоящему – шары, кии, лузы. В одной коробке – сразу 4 игры: бильярд (русский или пул), шахматы, шашки и нарды.

Столярный станок

Этот многофункциональный инструмент австрийского производства – полноценный комплект оборудования для работы с деревом. На его базе можно создать 4 станка - токарный, лобзиковый, сверлильный и шлифовальный. Полезная и полностью безопасная игрушка для юных мастеров.

6-10 лет, девочки

Коляски для кукол

Просто королевские коляски – даже не верится, что они игрушечные! Большие, с высокими ретро-колесами и целым набором аксессуаров – в них есть подушка и плед, зонтик и сумка на ручке.

Разные цвета, кружевная отделка – многие мамы не отказались бы от такой красоты и для ребенка, не говоря уже о куклах!

3D-ручки

Инновационная игрушка, которая позволяет рисовать… вещи, которыми сразу можно пользоваться! По аналогии с 3D-принтером, такая ручка из пластика может создать все что угодно: оправу для очков, подставку под телефон, брелок, украшение. В комплект входят стержни с пластиком разных цветов.

Куклы ЛОЛ

Игрушка-сюрприз, на которую сейчас идет настоящий бум. Вышло уже несколько серий кукол в шариках под многочисленными слоями обертки. При распаковке обнаруживаются приятные сюрпризы – модные наряды для кукол, аксессуары, посуда, наклейки. Еще недавно девчонки увлеченно собирали самих куколок ЛОЛ и их младших сестренок, а теперь сходят с ума по новой серии - ЛОЛ Декодер. Эти куклы прячутся не в шарах, а в капсулах.

Под обертками – аксессуары, тайные коды для открытия секретных отсеков с сюрпризами, шпионская лупа для чтения посланий на обёртке и сама куколка в полной маскировке.

myslo

«Детский островок» - это тульская сеть из 6 магазинов игрушек и товаров для детей.

Игрушек здесь – десятки тысяч, на любой возраст, от новорожденных до подростков.

Для малышей есть коляски, кроватки, стулья-няни, красивые комплекты на выписку из роддома с итальянским кружевом.

К каждому сезону ассортимент пополняется – например, сейчас в магазине представлен большой выбор санок, санок-колясок, тюбингов, снегокатов.

Еще приятнее покупку делают дисконтные карты. Карту может оформить любой покупатель и сразу получить скидку на первую покупку в размере 3%. Система скидок накопительная, по стандартной карте максимальный размер достигает 10%. Благодаря опции «Любимые даты» в любые два дня в году, выбранные покупателем (день рождения ребенка, Новый год и др.), размер скидки повышается еще на 5%.

За крупную покупку (например, коляски) магазин дарит vip-карту на скидку 15% (плюс еще 5% в любимые даты).

Карту не обязательно носить с собой: можно загрузить ее в приложение «Кошелек» и получать скидку с помощью своего телефона.

Скидка 10% сразу предоставляется многодетным семьям, а также родительским комитетам при покупке от 15 единиц товара – сейчас с такой солидной экономией можно закупить новогодние подарки для группы в детсаду или класса в школе.

«Детский островок» поздравляет всех с наступающим Новым годом и приглашает за подарками! Здесь вы обязательно найдете для ребенка настоящее новогоднее чудо!

Магазины «Детский островок»

Тула, ТЦ «Макси», ул. Пролетарская, 2-а, 2 этаж, тел. 8-920-749-92-69.

Тула, ТЦ «Гостиный двор», ул. Советская, 47, тел. 8-920-773-56-04.

Тула, ТЦ «Пролетарский», ул. Ложевая, 125-а, новый корпус, 1 этаж, тел. 8-920-752-55-37.

Щекино, ТЦ «Гранд», ул. Ленина 10, 2 этаж, тел. 8-920-772-99-02.

Щекино, ТЦ «Молодежный», ул. Лукашина, 13, 2 этаж, тел. 8-920-782-64-46.

Алексин, ТЦ «Комсомольский», ул. Тульская, 135-б, 2 этаж, тел. 8-920-278-75-67.