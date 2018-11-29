Семейный центр «ВРадость детям и родителям» приглашает 15 декабря насладиться необычайными, трогающими до глубины сердца, звуками прекрасного инструмента Арфы. Исполнит музыкальные произведения петербургская арфистка Мария Маковецкая.

На концерт можно прийти даже с самыми маленькими слушателями. Гости размещаются в уютной обстановке на подушках и пледах.



Стоимость: по билетам, до 18 лет — бесплатно.