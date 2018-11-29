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Мария Маковецкая

Мария Маковецкая

Семейный центр «ВРадость детям и родителям» приглашает 15 декабря насладиться необычайными, трогающими до глубины сердца, звуками прекрасного инструмента Арфы. Исполнит музыкальные произведения петербургская арфистка Мария Маковецкая.

На концерт можно прийти даже с самыми маленькими слушателями. Гости размещаются в уютной обстановке на подушках и пледах.

Стоимость: по билетам, до 18 лет — бесплатно.

Тел. для справок 8 (906)-530−86−86

 
Где и когда?
ВРадость, семейный центр
Тула, улица Колетвинова, 2, подъезд 1
15 декабря 2018, суббота
10:30
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15 декабря 2018, суббота
12:00
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