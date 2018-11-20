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Новогодние старты

Новогодние старты

16 декабря в ТРЦ «Макси» пройдут ежегодные соревнования по бегу среди малышей «Новогодние старты». Новогодние гонки — первое спортивное соревнование для вашего малыша!

Малышам предстоит нелегкая задача — преодолеть дистанцию в 10 метров.

  • Дети до 1 года — ползком
  • Дети 1 года — бегом
  • Дети 2−3 лет — на машинке-толокаре
  • Дети 4 лет — на понициклах

Для проведения этого соревнования в ТРЦ «Макси» будет организована специальная площадка для комфорта и безопасности маленьких спортсменов.

Абсолютно все участники получат подарки, а победители (первые три места среди мальчиков, среди девочек и за разные номинации) получат дипломы и медали!

Для участия в соревнованиях необходимо пройти регистрацию.

Вход свободный.

Где и когда?
Макси, торгово-развлекательный центр
16 декабря 2018, воскресенье
11:00
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