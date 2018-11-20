Новогодние старты
16 декабря в ТРЦ «Макси» пройдут ежегодные соревнования по бегу среди малышей «Новогодние старты». Новогодние гонки — первое спортивное соревнование для вашего малыша!
Малышам предстоит нелегкая задача — преодолеть дистанцию в 10 метров.
- Дети до 1 года — ползком
- Дети 1 года — бегом
- Дети 2−3 лет — на машинке-толокаре
- Дети 4 лет — на понициклах
Для проведения этого соревнования в ТРЦ «Макси» будет организована специальная площадка для комфорта и безопасности маленьких спортсменов.
Абсолютно все участники получат подарки, а победители (первые три места среди мальчиков, среди девочек и за разные номинации) получат дипломы и медали!
Для участия в соревнованиях необходимо пройти регистрацию.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Пролетарская ул., 2
16 декабря 2018, воскресенье
11:00