14 декабря в Тульском областном центре молодежи состоится спектакль «Триумфальная арка» в постановке известного российского режиссера, автора большого ряда театральных хитов, Льва Рахлина.

Легендарную «Триумфальную арку» представит «Театр Двух Столиц". Главные роли исполнят блистательные актеры, золотой фонд российского театра — Игорь Петренко, Марина Александрова, Николай Чиндяйкин, Евдокия Германова, Екатерина Волкова, Николай Козак и другие звезды театра и кино. Талант, внутренняя энергетика, пофессиональная форма всех и каждого из творческого состава постановки оказались выше ожиданий. Премьера спектакля Льва Рахлина «Триумфальная арка» с успехом прошла на сцене Московского театра Эстрады.



Режиссер признается, что давно мечтал обратиться к Ремарку и постарался показать зрителям историю любви, профессионального героизма и самопожертвования через призму своего оригинального авторского видения. Работа проделана огромная. Ранее подобных масштабных постановок романа-метафоры «Триумфальная арка» на театральной сцене практически не было. Спектакль уже получил много гастрольных предложений из разных городов и регионов нашей страны и из-за рубежа.

Дополнительная информация по тел.: 79−03−86, 8−905−621−60−02

Билеты можно приобрести в ТЦ «Подкова» (ул. Коминтерна, 2-a)

Стоимость: 1500−3500 р.

Один из самых ярких и эпохальных романов Эриха-Марии Ремарка «Триумфальная арка» невероятным образом предвосхитил многие события в реальном будущем. А еще это высокая и волнующая история любви накануне больших трагических потрясений в мире.



Действие романа развивается во Франции в конце 30-х годов прошлого века. Главный герой — хирург Равик, беженец из Германии, не имеющий документов и рискующий быть высланным из страны. На родине он спас двух невиновных людей, за что пережил арест и пытки, а его девушка трагически погибла. На французской земле беженцам жить легче, чем в других местах, потому Равик перебрался именно туда. Здесь герой встречает актрису по имени Жоан, ее прототипом в романе была Марлен Дитрих, которую любил Ремарк. Равик и Жоан, две потерянные души, пытаются обрести личное счастье, несмотря на рушащийся вокруг них мир.