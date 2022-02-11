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Стас Пьеха, Лыжня России и live-трибьют «Камнем по голове»: выходные в Туле 11-13 февраля

Стас Пьеха, Лыжня России и live-трибьют «Камнем по голове»: выходные в Туле 11-13 февраля

А еще концерт Rock Privet, фестиваль «МолоТняк-2022», День науки в Тульском экзотариуме, китайский Новый год и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Стас Пьеха

Когда: 13 февраля, воскресенье, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1600 руб.

13 февраля в Городском концертном зале выступит Стас Пьеха.

Харизматичный, талантливый и честный, он не гонится за звездными скандалами и эпатажным имиджем. Уже много лет он занимает свое особенное место на российской сцене.
 

Лыжня России

Когда: 12 февраля, суббота, 11.50.

Где: Лыжный центр «Веденино».

Лыжня России

12 февраля состоится старт 40-й открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Турнир пройдет в лыжероллерном центре «Веденино» в поселке Косая Гора.

 

Rock Privet

Когда: 12 февраля, суббота, 20.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 1500 руб.

12 февраля в Сoncert Hall выступит московский проект Rock Privet. Группа получила известность благодаря своим ярким и необычным каверам русскоязычных хитов в формате звучания популярных западных рок-групп.

Тысячи поклонников ждут выхода их новых музыкальных мэшапов, а их видео поддерживают как сами музыканты, песни которых подаются в нетривиальной обработке (Сергей Жуков, Егор Крид, Иван Дорн, «Звери», МакSим), так и крупные бренды, например игра «War Thunder» или компания «Роскосмос».
 

КОСМОНАВТОВ НЕТ

Когда: 12 февраля, суббота, 19.00.

Где: Backstage.
Стоимость: 1000 руб.

12 февраля на сцене клуба Backstage инди-трио «КОСМОНАВТОВ НЕТ» представит новый альбом «1+1=11».
Как объясняют сами «космонавты», 1+1 будет равняться одиннадцати, если смотреть на мир не по правилам: записывать пятисекундные интро в виде голосовых сообщений, добавлять оркестровые аранжировки в треки, полные сарказма, и делать песни без второго куплета.
 

МолоТняк-2022

Когда: 13 февраля, воскресенье, 18.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 200 руб.

МолоТняк-2022

13 февраля в малом зале Concert Hall пройдет пятый день фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022».

День 5-й — последний отборочный концерт. Сразу 4 группы представят свою музыку и поборются за выход в финал.
 

Live-трибьют «Камнем по голове» КиШ

Когда: 12 февраля, суббота, 18.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: 400 руб.

Live-трибьют «Камнем по голове» КиШ

12 февраля на сцене «Типографии» тульские группы исполнят песни с альбома «Камнем по голове» с оригинальными аранжировками.

 

Китайский Новый год

Когда: 13 февраля, воскресенье, 12.00.

Где: ресторан паназиатской кухни AZAZA.

Китайский Новый год в AZAZA

13 февраля в AZAZA отметят китайский Новый год.

Расскажут про традиции празднования нового года в Китае. А затем дети и взрослые разойдутся по точкам:
 
  • Блок для детей: будем решать задачки и выполнять квесты (продолжительность 40 минут).
  • Блок для взрослых: попробуем на полосках для парных надписей из красной бумаги писать иероглифы (продолжительность 20-30 мин).
 

Концерт классической музыки «Прогулки по старой Европе»

Когда: 12 февраля, суббота, 16.00.

Где: Дом культуры «Ясная Поляна».
Стоимость: от 170 руб.

Концерт классической музыки «Прогулки по старой Европе»

12 февраля в Доме культуры «Ясная Поляна» пройдет концерт классической музыки «Прогулки по старой Европе».

Ансамбль старинной музыки Cantovivo исполнит произведения, созданные западноевропейскими композиторами позднего Средневековья и Ренессанса.

 

Выходные на Куликовом поле

Когда: 12−13 февраля, суббота-воскресенье, 10.00.

Где: Куликово поле.

?Выходные на Куликовом поле

Научиться седлать лошадь и прокатиться верхом по степи, узнать о продуктах, которые были в ходу в средние века, и как купцы отмечали народные праздники — все это и многое другое ждет туристов 12 и 13 февраля в музеях Куликова поля.
 

БК «Новомосковск» — БК «Нефтехимик»

Когда: 12−13 февраля, суббота-воскресенье, 18.00.

Где: Спорткомплекс «Новое поколение».

БК «Новомосковск» — БК «Нефтехимик»

12 и 13 февраля в спорт-комплексе «Новое поколение» в рамках Париматч Чемпионата России мужской «Суперлиги 2» БК «Новомосковск» сыграет против тобольского «Нефтехимика».

 

«Тулица» — «Ленинградка»

Когда: 12 февраля, суббота, 18.00.

Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».

«Тулица» – «Ленинградка»

12 февраля в новом спорткомплексе «Тула-Арена» волейболистки «Тулицы» проведут домашний матч против «Ленинградки» из Санкт-Петербурга.

 

«Академия Михайлова» — «Капитан»

Когда: 12 февраля, суббота, 13.00.

Где: Ледовый дворец.

«Академия Михайлова» – «Капитан»

12 февраля в Ледовом дворце в рамках МХЛ «Академия Михайлова» сыграет против «Капитана» из Ступино.

 

День науки в Тульском экзотариуме

Когда: 12−13 февраля, суббота-воскресенье, 12.30.

Где: Тульский экзотариум (новая экспозиция).

День науки в Тульском экзотариуме

12 и 13 февраля в Тульском экзотариуме отметят День науки.

Посетителей ожидают увлекательные эксперименты, экспресс-курсы анималистического рисунка, настольные игры и другие активности.
 

Мастер-класс по росписи имбирных пряников

Когда: 12 февраля, суббота, 14.00.

Где: Центр семейной истории.
Стоимость: от 250 руб.

Мастер-класс по росписи имбирных пряников

13 февраля Центр семейной истории и «Реформа Маркет» проведут мастер-класс по росписи имбирных пряников.

В нашем городе есть не только традиционные тульские пряники, но и имбирные! Они так и манят своим ароматом, а какие забавные формы у них… Они точно хотели бы быть украшенными. Отлично проведем вместе время и сделаем своими руками красивое лакомство.
 

АКМ — «Ижсталь»

Когда: 13 февраля, воскресенье, 14.00.

Где: Ледовый дворец.

АКМ – «Нефтяник»

13 февраля в Ледовом дворце в рамках ВХЛ АКМ сыграет против «Ижстали» из Ижевска.

 

Пиковая дама

Когда: 13 февраля, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Пиковая дама

13 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
 
 
 
а что в кино?

Падение Луны

С 3 февраля готовьтесь испытать бурю эмоций от просмотра новой картины от заслуженного мастера фильмов-катастроф Роланда Эммериха. Смогут ли жители Земли предотвратить катастрофу и узнать, что скрывается на темной стороне нашего спутника?
 

The Beatles: Get Back — Концерт на крыше

С 11 февраля документальный фильм Питера Джексона можно будет увидеть только на экране IMAX. В фильме покажут ранее нигде не опубликованные кадры, в которых великая ливерпульская четвёрка записывает свой альбом Let it Be 1970 года. Известно также, что в фильме Джексона появится знаменитый концерт «битлов» на крыше Apple Records в Лондоне.

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 09:49 +1
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