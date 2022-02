Стас Пьеха, Лыжня России и live-трибьют «Камнем по голове»: выходные в Туле 11-13 февраля

Падение Луны

С 3 февраля готовьтесь испытать бурю эмоций от просмотра новой картины от заслуженного мастера фильмов-катастроф Роланда Эммериха. Смогут ли жители Земли предотвратить катастрофу и узнать, что скрывается на темной стороне нашего спутника?

The Beatles: Get Back — Концерт на крыше

С 11 февраля документальный фильм Питера Джексона можно будет увидеть только на экране IMAX. В фильме покажут ранее нигде не опубликованные кадры, в которых великая ливерпульская четвёрка записывает свой альбом Let it Be 1970 года. Известно также, что в фильме Джексона появится знаменитый концерт «битлов» на крыше Apple Records в Лондоне.