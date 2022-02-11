Стас Пьеха, Лыжня России и live-трибьют «Камнем по голове»: выходные в Туле 11-13 февраля
А еще концерт Rock Privet, фестиваль «МолоТняк-2022», День науки в Тульском экзотариуме, китайский Новый год и многое другое — в нашем обзоре выходных.
Стас Пьеха
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1600 руб.
13 февраля в Городском концертном зале выступит Стас Пьеха.
Лыжня России
Где: Лыжный центр «Веденино».
12 февраля состоится старт 40-й открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Турнир пройдет в лыжероллерном центре «Веденино» в поселке Косая Гора.
Rock Privet
Где: Concert Hall.
Стоимость: 1500 руб.
12 февраля в Сoncert Hall выступит московский проект Rock Privet. Группа получила известность благодаря своим ярким и необычным каверам русскоязычных хитов в формате звучания популярных западных рок-групп.
КОСМОНАВТОВ НЕТ
Где: Backstage.
Стоимость: 1000 руб.
МолоТняк-2022
Где: Concert Hall.
Стоимость: 200 руб.
13 февраля в малом зале Concert Hall пройдет пятый день фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022».
Live-трибьют «Камнем по голове» КиШ
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: 400 руб.
12 февраля на сцене «Типографии» тульские группы исполнят песни с альбома «Камнем по голове» с оригинальными аранжировками.
Китайский Новый год
Где: ресторан паназиатской кухни AZAZA.
13 февраля в AZAZA отметят китайский Новый год.
- Блок для детей: будем решать задачки и выполнять квесты (продолжительность 40 минут).
- Блок для взрослых: попробуем на полосках для парных надписей из красной бумаги писать иероглифы (продолжительность 20-30 мин).
Концерт классической музыки «Прогулки по старой Европе»
Где: Дом культуры «Ясная Поляна».
Стоимость: от 170 руб.
12 февраля в Доме культуры «Ясная Поляна» пройдет концерт классической музыки «Прогулки по старой Европе».
Ансамбль старинной музыки Cantovivo исполнит произведения, созданные западноевропейскими композиторами позднего Средневековья и Ренессанса.
Выходные на Куликовом поле
Где: Куликово поле.
БК «Новомосковск» — БК «Нефтехимик»
Где: Спорткомплекс «Новое поколение».
12 и 13 февраля в спорт-комплексе «Новое поколение» в рамках Париматч Чемпионата России мужской «Суперлиги 2» БК «Новомосковск» сыграет против тобольского «Нефтехимика».
«Тулица» — «Ленинградка»
Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
12 февраля в новом спорткомплексе «Тула-Арена» волейболистки «Тулицы» проведут домашний матч против «Ленинградки» из Санкт-Петербурга.
«Академия Михайлова» — «Капитан»
Где: Ледовый дворец.
12 февраля в Ледовом дворце в рамках МХЛ «Академия Михайлова» сыграет против «Капитана» из Ступино.
День науки в Тульском экзотариуме
Где: Тульский экзотариум (новая экспозиция).
12 и 13 февраля в Тульском экзотариуме отметят День науки.
Мастер-класс по росписи имбирных пряников
Где: Центр семейной истории.
Стоимость: от 250 руб.
13 февраля Центр семейной истории и «Реформа Маркет» проведут мастер-класс по росписи имбирных пряников.
АКМ — «Ижсталь»
Где: Ледовый дворец.
13 февраля в Ледовом дворце в рамках ВХЛ АКМ сыграет против «Ижстали» из Ижевска.
Пиковая дама
Где: Тульский камерный драматический театр.
13 февраля в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.
Падение Луны
The Beatles: Get Back — Концерт на крыше
С 11 февраля документальный фильм Питера Джексона можно будет увидеть только на экране IMAX. В фильме покажут ранее нигде не опубликованные кадры, в которых великая ливерпульская четвёрка записывает свой альбом Let it Be 1970 года. Известно также, что в фильме Джексона появится знаменитый концерт «битлов» на крыше Apple Records в Лондоне.
Хороших выходных!