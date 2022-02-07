Туляков приглашают на баскетбольные матчи

БК «Новомосковск» на домашней площадке клуба 12 и 13 февраля.

БК «Новомосковск» проведёт две ближайшие игры на домашней площадке. В ближайшие выходные, 12 и 13 февраля, состоятся игры с тобольским клубом «Нефтехимик».

Начало матчей в 18.00. Место проведения — тульский спорткомплекс «Новое поколение». Вход свободный, но допуск болельщиков на трибуны будет осуществляться только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном COVID-19.