Репродуктолог об ЭКО и идеальном возрасте для рождения детей

ЭКО для многих стало единственной возможностью стать родителями. Когда пора задуматься об этом методе? Насколько это страшно? И как получить процедуру бесплатно?

На деликатные вопросы ответила заведующая консультативно-диагностическим отделением Тульского областного перинатального центра, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Тульской области по репродуктивному здоровью женщин Мария Сенчук.



Репродуктолог Мария Сенчук.

— Насколько востребована сейчас процедура ЭКО? Много ли пациентов за ней обращается?

— По статистике, в стране 10% пар считаются бесплодными. Все они вынуждены обращаться за вспомогательными репродуктивными технологиями. Это внушительная цифра.

— С чем чаще всего связано такое количество проблем с зачатием?

— В современном мире пары откладывают рождение ребенка до того момента, пока сами не встанут на ноги, не построят карьеру, купят недвижимость и т. д. Но, к сожалению, с возрастом здоровье женщины и мужчины лучше не становится. Пара узнает о том, что есть проблемы, в уже внушительном возрасте, когда вылечить болезнь сложно или совсем невозможно. Например, выясняется, что у мужчины — невылеченный варикоцеле, а у женщины — непроходимость маточных труб из-за плохо пролеченной когда-то инфекции.

Так что сказать конкретно, что проблема бесплодия связана с возрастом пары, нельзя. Но тем не менее тенденция «отложить рождение ребенка на потом», конечно, влияет.

— Есть ли идеальный возраст для рождения ребенка?

— С врачебной точки зрения, желательно родить ребенка в возрасте от 25 до 40 лет. Но есть разные жизненные обстоятельства. Сейчас женщины рожают и в 42, и в 45 лет.

Мужчины остаются фертильными до глубокой старости. Среди моих пациентов есть пары, где папам — 65+, и у них все замечательно.

И наравне с ними есть и 20-летние женщины и мужчины, которые не могут иметь детей.

— ЭКО — это страшно?

— ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) — это сложно, но не страшно. Гораздо страшнее для многих невозможность вообще иметь детей. Процедура состоит из нескольких этапов:

Стимуляция суперовуляции. Естественно у женщины образуются один-два фолликула, но для ЭКО этого может быть недостаточно. Суперовуляция провоцирует рост большого числа фолликулов, для этого применяются большие дозы гормонов. Для организма женщины это достаточно серьезная нагрузка. Пункция яичников. Все выросшие фолликулы во время операции пунктируются — это дает возможность получить яйцеклетки. В работу включается эмбриолог, который проводит оплодотворение полученных яйцеклеток спермой мужа или донора. Затем наступает этап культивирования эмбриона. Когда эмбрион дорастает до определенных размеров, его переносят в организм женщины. Обычно это происходит на пятый день после оплодотворения. Если репродуктолог принимает решение, что в данном цикле переноса эмбрионов не будет, то они подвергаются криоконсервации. После этого они могут быть перенесены в удобный момент.

— После скольких неудачных попыток нужно задуматься об ЭКО?

— Это четко регламентировано. Если женщине до 35 лет, то диагноз «бесплодие» ставится после года неудачных попыток. В этом случае в течение года врач обязан выяснить причину проблемы с зачатием и принять решение об ЭКО.

Если пациентка старше 35 лет, то врачу на обследование и установление диагноза дается уже полгода. После этого срока при отсутствии эффекта от назначенного лечения можно применять вспомогательные репродуктивные технологии.

— Правда ли, что ЭКО — это долгий процесс, потому что беременность обычно не наступает после первой процедуры?

— К сожалению, да. В среднем у женщины бывает две-три попытки ЭКО и одна попытка криопереноса. Мировая тенденция говорит о том, что процент наступления беременности после криопереноса выше. Это связано, скорее всего, с тем, что при процедуре без криопереноса организм женщины находится в стрессе из-за больших доз гормональных препаратов, — это мешает наступлению беременности. Криоцикл предполагает меньший стресс. Когда женщина отдохнула, её организм наиболее склонен к рождению детей.

— Дети, зачатые путем ЭКО, слабее. Это миф или реальность?

— Миф. Эти дети ничем не отличаются от зачатых естественным путем. Беременность, наступившая с помощью ЭКО, и естественная отличаются только способом получения биоматериала от родителей и переносом эмбриона в полость матки.

Дальше она будет протекать как у пациентки в группе риска, которая требует динамического наблюдения специалистов и применения определенных групп лекарственных препаратов. Но они также часто используются и у пациенток с обычной беременностью и не влияют негативно на ребенка.

— Как в Туле можно получить ЭКО по ОМС? Куда для этого нужно обращаться?

— Если пара поняла, что зачать ребенка естественным путем не получается, можно обратиться в районную женскую консультацию к акушеру-гинекологу. Врач проведет первичный осмотр, назначит обследование сначала на уровне женской консультации, а потом, если потребуется, на базе Тульского областного перинатального центра. При полном обследовании составляется выписка об обследовании пары, потом на комиссии принимается решение о необходимости ЭКО. А затем пациенты сами выбирают клинику, где они планируют проходить программу.

С момента постановки диагноза до самой процедуры проходит обычно около трех месяцев.

— Как следить за репродуктивным здоровьем, чтобы впоследствии сократить риски обращения за ЭКО?

— В 2021 году резко выросли показатели мужского бесплодия. Если раньше такой диагноз ставился в 30% бесплодных пар, то теперь их уже 67%. Это катастрофа.

Хочется обратиться к родителям мальчиков и призвать их обратить внимание на репродуктивное здоровье ребенка. Девочки чаще мальчиков делятся деликатными проблемами с родителями. Поэтому нельзя пропускать диспансеризацию и нужно решать все возникающие проблемы со здоровьем вовремя. Печально, когда на прием приходит бесплодный 30-летний мужчина с варикоцеле, который можно было вылечить в 17−18 лет и не получить такой диагноз.

Негативно на репродуктивное здоровье влияет неправильная пища и вредные привычки. У врачей есть мнение, что на увеличение мужского бесплодия повлияло увлечение молодежи электронными сигаретами в последнее время. Пока ситуация совсем не вышла из-под контроля, нам всем нужно задуматься о здоровье!