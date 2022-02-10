Репродуктолог об ЭКО и идеальном возрасте для рождения детей
ЭКО для многих стало единственной возможностью стать родителями. Когда пора задуматься об этом методе? Насколько это страшно? И как получить процедуру бесплатно?
На деликатные вопросы ответила заведующая консультативно-диагностическим отделением Тульского областного перинатального центра, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Тульской области по репродуктивному здоровью женщин Мария Сенчук.
Репродуктолог Мария Сенчук.
— Насколько востребована сейчас процедура ЭКО? Много ли пациентов за ней обращается?
— По статистике, в стране 10% пар считаются бесплодными. Все они вынуждены обращаться за вспомогательными репродуктивными технологиями. Это внушительная цифра.
— С чем чаще всего связано такое количество проблем с зачатием?
— В современном мире пары откладывают рождение ребенка до того момента, пока сами не встанут на ноги, не построят карьеру, купят недвижимость
Так что сказать конкретно, что проблема бесплодия связана с возрастом пары, нельзя. Но тем не менее тенденция «отложить рождение ребенка на потом», конечно, влияет.
— Есть ли идеальный возраст для рождения ребенка?
— С врачебной точки зрения, желательно родить ребенка в возрасте от 25 до 40 лет. Но есть разные жизненные обстоятельства. Сейчас женщины рожают и в 42, и в 45 лет.
Мужчины остаются фертильными до глубокой старости. Среди моих пациентов есть пары, где папам — 65+, и у них все замечательно.
И наравне с ними есть и 20-летние женщины и мужчины, которые не могут иметь детей.
— ЭКО — это страшно?
— ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) — это сложно, но не страшно. Гораздо страшнее для многих невозможность вообще иметь детей. Процедура состоит из нескольких этапов:
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Стимуляция суперовуляции. Естественно у женщины образуются один-два фолликула, но для ЭКО этого может быть недостаточно. Суперовуляция провоцирует рост большого числа фолликулов, для этого применяются большие дозы гормонов. Для организма женщины это достаточно серьезная нагрузка.
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Пункция яичников. Все выросшие фолликулы во время операции пунктируются — это дает возможность получить яйцеклетки.
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В работу включается эмбриолог, который проводит оплодотворение полученных яйцеклеток спермой мужа или донора. Затем наступает этап культивирования эмбриона.
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Когда эмбрион дорастает до определенных размеров, его переносят в организм женщины. Обычно это происходит на пятый день после оплодотворения. Если репродуктолог принимает решение, что в данном цикле переноса эмбрионов не будет, то они подвергаются криоконсервации. После этого они могут быть перенесены в удобный момент.
— После скольких неудачных попыток нужно задуматься об ЭКО?
— Это четко регламентировано. Если женщине до 35 лет, то диагноз «бесплодие» ставится после года неудачных попыток. В этом случае в течение года врач обязан выяснить причину проблемы с зачатием и принять решение об ЭКО.
Если пациентка старше 35 лет, то врачу на обследование и установление диагноза дается уже полгода. После этого срока при отсутствии эффекта от назначенного лечения можно применять вспомогательные репродуктивные технологии.
— Правда ли, что ЭКО — это долгий процесс, потому что беременность обычно не наступает после первой процедуры?
— К сожалению, да. В среднем у женщины бывает две-три попытки ЭКО и одна попытка криопереноса. Мировая тенденция говорит о том, что процент наступления беременности после криопереноса выше. Это связано, скорее всего, с тем, что при процедуре без криопереноса организм женщины находится в стрессе из-за больших доз гормональных препаратов, — это мешает наступлению беременности. Криоцикл предполагает меньший стресс. Когда женщина отдохнула, её организм наиболее склонен к рождению детей.
— Дети, зачатые путем ЭКО, слабее. Это миф или реальность?
— Миф. Эти дети ничем не отличаются от зачатых естественным путем. Беременность, наступившая с помощью ЭКО, и естественная отличаются только способом получения биоматериала от родителей и переносом эмбриона в полость матки.
Дальше она будет протекать как у пациентки в группе риска, которая требует динамического наблюдения специалистов и применения определенных групп лекарственных препаратов. Но они также часто используются и у пациенток с обычной беременностью и не влияют негативно на ребенка.
— Как в Туле можно получить ЭКО по ОМС? Куда для этого нужно обращаться?
— Если пара поняла, что зачать ребенка естественным путем не получается, можно обратиться в районную женскую консультацию к акушеру-гинекологу. Врач проведет первичный осмотр, назначит обследование сначала на уровне женской консультации, а потом, если потребуется, на базе Тульского областного перинатального центра. При полном обследовании составляется выписка об обследовании пары, потом на комиссии принимается решение о необходимости ЭКО. А затем пациенты сами выбирают клинику, где они планируют проходить программу.
С момента постановки диагноза до самой процедуры проходит обычно около трех месяцев.
— Как следить за репродуктивным здоровьем, чтобы впоследствии сократить риски обращения за ЭКО?
— В 2021 году резко выросли показатели мужского бесплодия. Если раньше такой диагноз ставился в 30% бесплодных пар, то теперь их уже 67%. Это катастрофа.
Хочется обратиться к родителям мальчиков и призвать их обратить внимание на репродуктивное здоровье ребенка. Девочки чаще мальчиков делятся деликатными проблемами с родителями. Поэтому нельзя пропускать диспансеризацию и нужно решать все возникающие проблемы со здоровьем вовремя. Печально, когда на прием приходит бесплодный 30-летний мужчина с варикоцеле, который можно было вылечить в 17−18 лет и не получить такой диагноз.
Негативно на репродуктивное здоровье влияет неправильная пища и вредные привычки. У врачей есть мнение, что на увеличение мужского бесплодия повлияло увлечение молодежи электронными сигаретами в последнее время. Пока ситуация совсем не вышла из-под контроля, нам всем нужно задуматься о здоровье!