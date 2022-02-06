13 февраля в малом зале Concert Hall пройдет пятый день фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022».

День 5-й - последний отборочный концерт. Сразу 4 группы представят свою музыку и поборются за выход в финал.



«Те самые» – молодая рок-группа из Тулы с женским вокалом



У группы всего пару выступлений и пока ни одной записи. Так что все впереди, тем более что музыка вполне форматная, даже для радио.

OCCULTICA –alternative, metal. Переигровка-2-й шанс



Музыка Occultica - это не просто песни, это целый мир, по кусочкам собранный из самых низменных человеческих пороков и мыслей. Большое влияние Occultica оказали такие коллективы, как Pantera, Slipknot, Oomph! и Korn, Pain и др. В области СЕРДЦА- Тула, Болохово – Удивительная группа из области сердца. Лиричный вокал и рэп, искренность и нежность. Герои современной молодежи, они уже покорили северную столицу, покорят и ваши сердца.

Endless Flow –stoner metal, Тула– самая тяжелая группа 14-го сезона

Бескомпромиссные безумцы, безжалостно раскачивающие все пространство вокруг. В творчество группы основано на импровизациях и магии момента - настоящее шоу! Специальные гости: Daniel Stranger & Timeless Symphony

Даниэль Омара - музыкант, художник и поэт из Уганды

Музыка не имеет ни времени, ни границ…она подчиняет чувства и ритмы и не нуждается в переводе. Даниэль с друзьями учатся в ТулГУ , всей душой полюбили Россию. На фестивале подарят нам свою музыку.