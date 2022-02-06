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МолоТняк-2022

МолоТняк-2022

13 февраля в малом зале Concert Hall пройдет пятый день фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022». 

День 5-й - последний отборочный концерт. Сразу 4 группы представят свою музыку и поборются за выход в финал.

«Те самые» – молодая рок-группа из Тулы с женским вокалом

У группы всего пару выступлений и пока ни одной записи. Так что все впереди, тем более что музыка  вполне форматная, даже для радио.
 
OCCULTICA –alternative, metal. Переигровка-2-й шанс

Музыка Occultica - это не просто песни, это целый мир, по кусочкам собранный из самых низменных человеческих пороков и мыслей. Большое влияние Occultica оказали такие коллективы, как Pantera, Slipknot, Oomph! и Korn, Pain и др. В области СЕРДЦА- Тула, Болохово – Удивительная группа из области сердца. Лиричный вокал и рэп, искренность и нежность. Герои современной молодежи, они уже покорили северную столицу, покорят и ваши сердца.
 
Endless Flow –stoner metal, Тула– самая тяжелая группа 14-го сезона
 
Бескомпромиссные безумцы, безжалостно раскачивающие все пространство вокруг. В творчество группы основано на импровизациях и магии момента - настоящее шоу! Специальные гости: Daniel Stranger & Timeless Symphony
 
Даниэль Омара - музыкант, художник и поэт из Уганды
 
Музыка не имеет ни времени, ни границ…она подчиняет чувства и ритмы и не нуждается в переводе. Даниэль с друзьями учатся в ТулГУ , всей душой полюбили Россию. На фестивале подарят нам свою музыку.
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
13 февраля 2022, воскресенье
18:00
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Касса
Zivert
Купить билет
26 марта, суббота 19:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 2400 ₽
СЛОТ
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18 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Кристина Орбакайте
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13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Авантюристы поневоле
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8 апреля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
SKYBORNE
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7 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Лена Василёк
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31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
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