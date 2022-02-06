МолоТняк-2022
13 февраля в малом зале Concert Hall пройдет пятый день фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022».
День 5-й - последний отборочный концерт. Сразу 4 группы представят свою музыку и поборются за выход в финал.
«Те самые» – молодая рок-группа из Тулы с женским вокалом
У группы всего пару выступлений и пока ни одной записи. Так что все впереди, тем более что музыка вполне форматная, даже для радио.
«Те самые» – молодая рок-группа из Тулы с женским вокалом
У группы всего пару выступлений и пока ни одной записи. Так что все впереди, тем более что музыка вполне форматная, даже для радио.
OCCULTICA –alternative, metal. Переигровка-2-й шанс
Музыка Occultica - это не просто песни, это целый мир, по кусочкам собранный из самых низменных человеческих пороков и мыслей. Большое влияние Occultica оказали такие коллективы, как Pantera, Slipknot, Oomph! и Korn, Pain и др. В области СЕРДЦА- Тула, Болохово – Удивительная группа из области сердца. Лиричный вокал и рэп, искренность и нежность. Герои современной молодежи, они уже покорили северную столицу, покорят и ваши сердца.
Музыка Occultica - это не просто песни, это целый мир, по кусочкам собранный из самых низменных человеческих пороков и мыслей. Большое влияние Occultica оказали такие коллективы, как Pantera, Slipknot, Oomph! и Korn, Pain и др. В области СЕРДЦА- Тула, Болохово – Удивительная группа из области сердца. Лиричный вокал и рэп, искренность и нежность. Герои современной молодежи, они уже покорили северную столицу, покорят и ваши сердца.
Endless Flow –stoner metal, Тула– самая тяжелая группа 14-го сезона
Бескомпромиссные безумцы, безжалостно раскачивающие все пространство вокруг. В творчество группы основано на импровизациях и магии момента - настоящее шоу! Специальные гости: Daniel Stranger & Timeless Symphony
Даниэль Омара - музыкант, художник и поэт из Уганды
Музыка не имеет ни времени, ни границ…она подчиняет чувства и ритмы и не нуждается в переводе. Даниэль с друзьями учатся в ТулГУ , всей душой полюбили Россию. На фестивале подарят нам свою музыку.
Где и когда?
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
13 февраля 2022, воскресенье
18:00
26 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2400 ₽
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
7 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽