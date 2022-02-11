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Мастер-класс по росписи имбирных пряников

Мастер-класс по росписи имбирных пряников

13 февраля Центр семейной истории и «Реформа Маркет» проведут мастер-класс по росписи имбирных пряников.

В нашем городе есть не только традиционные тульские пряники, но и имбирные! Они так и манят своим ароматом, а какие забавные формы у них…они точно хотели бы быть украшенными. Отлично проведем вместе время и сделаем своими руками красивое лакомство.
 
Вход: 250 руб. — 1 человек. Нужен QR-код.
Регистрация по ссылке
Где и когда?
Центр семейной истории
13 февраля 2022, воскресенье
14:00
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Касса
Zivert
Купить билет
26 марта, суббота 19:00
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 2400 ₽
СЛОТ
Купить билет
18 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Кристина Орбакайте
Купить билет
13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Авантюристы поневоле
Купить билет
8 апреля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
SKYBORNE
Купить билет
7 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Лена Василёк
Купить билет
31 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-1300 ₽
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