Мастер-класс по росписи имбирных пряников
13 февраля Центр семейной истории и «Реформа Маркет» проведут мастер-класс по росписи имбирных пряников.
В нашем городе есть не только традиционные тульские пряники, но и имбирные! Они так и манят своим ароматом, а какие забавные формы у них…они точно хотели бы быть украшенными. Отлично проведем вместе время и сделаем своими руками красивое лакомство.
Вход: 250 руб. — 1 человек. Нужен QR-код.
Регистрация по ссылке.
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
13 февраля 2022, воскресенье
14:00
26 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2400 ₽
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
7 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽