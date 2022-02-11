13 февраля Центр семейной истории и «Реформа Маркет» проведут мастер-класс по росписи имбирных пряников.

В нашем городе есть не только традиционные тульские пряники, но и имбирные! Они так и манят своим ароматом, а какие забавные формы у них…они точно хотели бы быть украшенными. Отлично проведем вместе время и сделаем своими руками красивое лакомство.