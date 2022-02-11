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День науки в Тульском экзотариуме

День науки в Тульском экзотариуме

12 и 13 февраля в Тульском экзотариуме отметят День науки.

Наука предоставила нам всё то, без чего не может обойтись современный человек: лекарства, средства передвижения, интернет и еще куча всякого интересного и полезного. Это, друзья, был долгий и трудный путь от идеи насадить парочку деревянных дисков на относительно ровную палку до постройки огромного пластико-металлического бублика, внутри которого врезаются друг в друга протоны.

А что было между этими событиями? Приходите на выходных в Тульский экзотариум – узнаете!
 
Посетителей ожидают увлекательные эксперименты, экспресс-курсы анималистического рисунка, настольные игры и другие активности!
 
Кроме того, вас ждёт знакомство с запечатленными образами животных, представленных на выставке авторских работ художников-анималистов, вы увидите работы сотрудников зоопарка, в свободное время занимающихся созданием портретных рисунков животных-обитателей экспозиции экзотариума и жителей дикой природы и выставкой «Проекты Джерсийского зоопарка», на которой вы узнаете множество интересных фактов о создании Джерсийского зоопарка и Фонда охраны дикой природы, которые сейчас носят его имя. Именно он заложил основы всех современных зоопарков, переосмыслив их назначение и то, как именно можно сохранить биоразнообразие планеты.
 
А также:
 
  • Экспозиция: выставка «Проекты Джерсийского зоопарка».
  • Выставочный зал: выставка «Животные глазами художников».
  • Туалетные комнаты 1 этажа: выставка «Экскременториум».
 
Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
12 февраля 2022, суббота
12:30
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13 февраля 2022, воскресенье
12:30
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Касса
Стас Пьеха
Купить билет
13 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-2900 ₽
Пилот
Купить билет
17 марта, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Гран-КуражЪ
Купить билет
3 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
The Hatters
Купить билет
1 марта, вторник 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
Купить билет
1 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Moscow Rock Revival
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19 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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