День науки в Тульском экзотариуме

12 и 13 февраля в Тульском экзотариуме отметят День науки.

Наука предоставила нам всё то, без чего не может обойтись современный человек: лекарства, средства передвижения, интернет и еще куча всякого интересного и полезного. Это, друзья, был долгий и трудный путь от идеи насадить парочку деревянных дисков на относительно ровную палку до постройки огромного пластико-металлического бублика, внутри которого врезаются друг в друга протоны.

А что было между этими событиями? Приходите на выходных в Тульский экзотариум – узнаете!

Посетителей ожидают увлекательные эксперименты, экспресс-курсы анималистического рисунка, настольные игры и другие активности!

Кроме того, вас ждёт знакомство с запечатленными образами животных, представленных на выставке авторских работ художников-анималистов, вы увидите работы сотрудников зоопарка, в свободное время занимающихся созданием портретных рисунков животных-обитателей экспозиции экзотариума и жителей дикой природы и выставкой «Проекты Джерсийского зоопарка», на которой вы узнаете множество интересных фактов о создании Джерсийского зоопарка и Фонда охраны дикой природы, которые сейчас носят его имя. Именно он заложил основы всех современных зоопарков, переосмыслив их назначение и то, как именно можно сохранить биоразнообразие планеты.

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