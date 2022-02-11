День науки в Тульском экзотариуме
12 и 13 февраля в Тульском экзотариуме отметят День науки.
Наука предоставила нам всё то, без чего не может обойтись современный человек: лекарства, средства передвижения, интернет и еще куча всякого интересного и полезного. Это, друзья, был долгий и трудный путь от идеи насадить парочку деревянных дисков на относительно ровную палку до постройки огромного пластико-металлического бублика, внутри которого врезаются друг в друга протоны.
А что было между этими событиями? Приходите на выходных в Тульский экзотариум – узнаете!
Посетителей ожидают увлекательные эксперименты, экспресс-курсы анималистического рисунка, настольные игры и другие активности!
Кроме того, вас ждёт знакомство с запечатленными образами животных, представленных на выставке авторских работ художников-анималистов, вы увидите работы сотрудников зоопарка, в свободное время занимающихся созданием портретных рисунков животных-обитателей экспозиции экзотариума и жителей дикой природы и выставкой «Проекты Джерсийского зоопарка», на которой вы узнаете множество интересных фактов о создании Джерсийского зоопарка и Фонда охраны дикой природы, которые сейчас носят его имя. Именно он заложил основы всех современных зоопарков, переосмыслив их назначение и то, как именно можно сохранить биоразнообразие планеты.
А также:
- Экспозиция: выставка «Проекты Джерсийского зоопарка».
- Выставочный зал: выставка «Животные глазами художников».
- Туалетные комнаты 1 этажа: выставка «Экскременториум».
Где и когда?
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
12 февраля 2022, суббота
12:30
13 февраля 2022, воскресенье
12:30
13 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1600-2900 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
3 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
1 марта, вторник 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
19 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽