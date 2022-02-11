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Концерт классической музыки «Прогулки по старой Европе»

Концерт классической музыки «Прогулки по старой Европе»

12 февраля в Доме культуры «Ясная Поляна» пройдет концерт классической музыки «Прогулки по старой Европе».

Ансамбль старинной музыки Cantovivo исполнит произведения, созданные западноевропейскими композиторами позднего Средневековья и Ренессанса. Вокальные партии прозвучат в сопровождении барочной гитары и лютни. Участники ансамбля — Андрей Чернышов и Екатерина Либерова, расскажут о многообразии музыкального мира того времени и познакомят слушателей со старинными инструментами.

Программа «Прогулки по старой Европе» – это возможность окунуться в атмосферу давно ушедших веков, «прогуляться» по старинным городам Франции, Испании, Англии, Италии и услышать музыку, которая звучала на площадях, во дворцах и домах простых горожан. Вокальные партии прозвучат в сопровождении барочной гитары и лютни.

Такая манера исполнения близка старинной традиции – как правило, композиторы того времени сами исполняли свои сочинения, аккомпанируя себе на любом доступном инструменте. Для современных музыкантов это своеобразный вызов, проверка ансамбля на сыгранность – ведь партия инструмента сведена к минимуму. С другой стороны, такая аранжировка позволяет максимально точно передать атмосферу разговора автора со слушателем «один на один».

Стоимость: от 170 руб.
Где и когда?
Ясная Поляна, дом культуры
Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а
12 февраля 2022, суббота
16:00
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Касса
Стас Пьеха
Купить билет
13 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-2900 ₽
Пилот
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17 марта, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Гран-КуражЪ
Купить билет
3 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
The Hatters
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1 марта, вторник 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
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1 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Moscow Rock Revival
Купить билет
19 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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