12 февраля в Доме культуры «Ясная Поляна» пройдет концерт классической музыки «Прогулки по старой Европе».



Ансамбль старинной музыки Cantovivo исполнит произведения, созданные западноевропейскими композиторами позднего Средневековья и Ренессанса. Вокальные партии прозвучат в сопровождении барочной гитары и лютни. Участники ансамбля — Андрей Чернышов и Екатерина Либерова, расскажут о многообразии музыкального мира того времени и познакомят слушателей со старинными инструментами.

Программа «Прогулки по старой Европе» – это возможность окунуться в атмосферу давно ушедших веков, «прогуляться» по старинным городам Франции, Испании, Англии, Италии и услышать музыку, которая звучала на площадях, во дворцах и домах простых горожан. Вокальные партии прозвучат в сопровождении барочной гитары и лютни.



Такая манера исполнения близка старинной традиции – как правило, композиторы того времени сами исполняли свои сочинения, аккомпанируя себе на любом доступном инструменте. Для современных музыкантов это своеобразный вызов, проверка ансамбля на сыгранность – ведь партия инструмента сведена к минимуму. С другой стороны, такая аранжировка позволяет максимально точно передать атмосферу разговора автора со слушателем «один на один».



Стоимость: от 170 руб.