12 февраля на сцене клуба BACKSTAGE инди-трио «КОСМОНАВТОВ НЕТ» представит новый альбом 1+1=11.

Как объясняют сами «космонавты», 1+1 будет равняться одиннадцати, если смотреть на мир не по правилам: записывать пятисекундные интро в виде голосовых сообщений, добавлять оркестровые аранжировки в треки, полные сарказма и делать песни без второго куплета.

Помимо нового материала, на презентации альбома не обойдется без главных треков команды. И напоследок послание прямиком от группы: «если ты пропустишь этот концерт, значит, ты пропустил свою жизнь!»

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