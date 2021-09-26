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КОСМОНАВТОВ НЕТ

КОСМОНАВТОВ НЕТ

12 февраля на сцене клуба BACKSTAGE инди-трио «КОСМОНАВТОВ НЕТ» представит новый альбом 1+1=11.

Как объясняют сами «космонавты», 1+1 будет равняться одиннадцати, если смотреть на мир не по правилам: записывать пятисекундные интро в виде голосовых сообщений, добавлять оркестровые аранжировки в треки, полные сарказма и делать песни без второго куплета.
 
Помимо нового материала, на презентации альбома не обойдется без главных треков команды. И напоследок послание прямиком от группы: «если ты пропустишь этот концерт, значит, ты пропустил свою жизнь!»
 
Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
12 февраля 2022, суббота
19:00
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Касса
Стас Пьеха
Купить билет
13 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-2900 ₽
Пилот
Купить билет
17 марта, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Гран-КуражЪ
Купить билет
3 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
The Hatters
Купить билет
1 марта, вторник 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
Купить билет
1 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Moscow Rock Revival
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19 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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