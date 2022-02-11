Китайский Новый год в AZAZA
13 февраля в AZAZA отметят китайский Новый год. С 12.00 до 14.00 в ресторане пройдёт учебный день, посвящённый китайскому Новому году.
Расскажут про традиции празднования нового года в Китае. А затем дети и взрослые разойдутся по точкам:
- Блок для детей: будем решать задачки и выполнять квесты (продолжительность 40 минут).
- Блок для взрослых: попробуем на полосках для парных надписей из красной бумаги писать иероглифы (продолжительность 20-30 мин).
Количество мест ограничено. Бронь по телефону: +7 (960) 615-71-11.
Место встречи: ресторан паназиатской кухни AZAZA (Красноармейский просп., 7Б).
Место встречи: ресторан паназиатской кухни AZAZA (Красноармейский просп., 7Б).
Где и когда?
Тула, Тула
13 февраля 2022, воскресенье
12:00
10 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽
1 марта, вторник 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
20 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800-2000 ₽