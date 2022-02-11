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Китайский Новый год в AZAZA

Китайский Новый год в AZAZA

13 февраля в AZAZA отметят китайский Новый год. С 12.00 до 14.00 в ресторане пройдёт учебный день, посвящённый китайскому Новому году.

Расскажут про традиции празднования нового года в Китае. А затем дети и взрослые разойдутся по точкам:
 
  • Блок для детей: будем решать задачки и выполнять квесты (продолжительность 40 минут).
  • Блок для взрослых: попробуем на полосках для парных надписей из красной бумаги писать иероглифы (продолжительность 20-30 мин).
Количество мест ограничено. Бронь по телефону: +7 (960) 615-71-11.
Место встречи: ресторан паназиатской кухни AZAZA (Красноармейский просп., 7Б).  
Где и когда?
Тула
Тула, Тула
13 февраля 2022, воскресенье
12:00
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Касса
LASCALA
Купить билет
10 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Сергей Любавин
Купить билет
26 апреля, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
The Hatters
Купить билет
1 марта, вторник 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Лабов'SKY JAM
Купить билет
5 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 400 ₽
Авантюристы поневоле
Купить билет
8 апреля, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
Поющие гитары
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20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
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