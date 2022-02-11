Китайский Новый год в AZAZA

13 февраля в AZAZA отметят китайский Новый год. С 12.00 до 14.00 в ресторане пройдёт учебный день, посвящённый китайскому Новому году.

Расскажут про традиции празднования нового года в Китае. А затем дети и взрослые разойдутся по точкам:

Блок для детей: будем решать задачки и выполнять квесты (продолжительность 40 минут).

Блок для взрослых: попробуем на полосках для парных надписей из красной бумаги писать иероглифы (продолжительность 20-30 мин).

Количество мест ограничено. Бронь по телефону: +7 (960) 615-71-11.

Место встречи: ресторан паназиатской кухни AZAZA (Красноармейский просп., 7Б).