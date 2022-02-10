«Тулица» – «Ленинградка»
12 февраля в новом спорт-комплексе «Тула Арена» волейболистки «Тулицы» проведут домашний матч против «Ленинградки» из Санкт-Петербурга.
Для прохода на трибуны необходимо иметь при себе QR-код вакцинированного или сертификат переболевшего, а также паспорт.
Где и когда?
12 февраля 2022, суббота
18:00
1 марта, вторник 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
15 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽