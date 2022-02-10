«Тулица» – «Ленинградка»

12 февраля в новом спорт-комплексе «Тула Арена» волейболистки «Тулицы» проведут домашний матч против «Ленинградки» из Санкт-Петербурга.



Для прохода на трибуны необходимо иметь при себе QR-код вакцинированного или сертификат переболевшего, а также паспорт.