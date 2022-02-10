Выходные на Куликовом поле
Научиться седлать лошадь и прокатиться верхом по степи, узнать о продуктах, которые были в ходу в средние века, и как купцы отмечали народные праздники – все это и многое другое ждет туристов 12 и 13 февраля в музеях Куликова поля.
Программа на 12 и 13 февраля:
12 февраля
10.00 Конно-полевой выезд с экскурсией «Два моста»
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
Для опытных всадников Конный двор музея-заповедника «Куликово поле» предлагает прогулки по полю сражения в сопровождении инструктора. Экскурсия верхом пройдет краем Зеленой Дубравы - легендарного лесного массива, где скрывался Засадный полк русского войска, принесший ему победу. Участники спустятся к реке Смолке, определившей местоположение
левого фланга русского войска, преодолеют два моста и выйдут на поле битвы.
Стоимость билета для взрослых: 2200 рублей.
12.00 Лыжня с профессором Вронским
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
Гости музея отправятся на лыжную экскурсию с профессором, доктором
исторических наук Олегом Генриховичем Вронским. Маршрут пролегает по полю Куликовской битвы – по левому флангу обороны русских войск, через мостики на Смолке к двум памятным крестам, установленным в честь Засадного полка и Владимира Серпуховского.
Посетители узнают о Куликовском сражении и результатах масштабных исследований территории, на которой оно состоялось шесть веков назад. Лыжи можно привезти с собой или взять напрокат в Этнографической деревне «Моховое».
Посетители узнают о Куликовском сражении и результатах масштабных исследований территории, на которой оно состоялось шесть веков назад. Лыжи можно привезти с собой или взять напрокат в Этнографической деревне «Моховое».
Возрастные рекомендации: 14+.
Стоимость билета: 350 рублей.
Стоимость билета: 350 рублей.
13.00 Мастер-класс по запряжке лошади
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
На мастер-классе гости музея узнают, с чего начать процедуры, какие специальные инструменты и моющие средства надо использовать и почему очень важно «познакомить» с ними животное.
Опытные сотрудники Конного двора обучат посетителей всем тонкостям. Правильная мягкая чистка обязательно понравится лошадям и поднимет им настроение.
Возрастные рекомендации: 6+.
Стоимость билета для взрослых: 100 рублей.
13.00 Мастер-класс по колокольному звону
(Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино)
Участники мастер-класса смогут подняться на колокольню храма Рождества Пресвятой Богородицы, узнать об уникальной профессии звонаря и познакомиться с техникой звона.
Возрастные рекомендации: 6+.
Стоимость билета: 100 рублей.
14.00 Тематическая экскурсия «Памятник-колонна Дмитрию Донскому. Новое о прошлом и настоящем»
(Мемориал на Красном холме)
Участники экскурсии смогут узнать историю создания старейшего монумента - памятника- колонны Дмитрию Донскому, познакомиться с биографией его архитектора - А.П. Брюллова, услышать интересные факты о реставрации памятника.
Возрастные рекомендации: 6+.
Стоимость: 100 рублей с человека.
14.30 Интерактивная программа «У купцов веселье - всем на загляденье»
(Музей купеческого быта в Епифани)
Музей приглашает познакомиться с купеческими традициями народных
праздников. Принять участие в народных играх, смастерить куклу «На здоровье» из льняного шпагата, а также продегустировать фирменные куликовские чаи, полбу, жаворонков с яблоками и медовый сбитень.
Стоимость билета: 500 рублей.
13 февраля
13.00 Мастер-класс «Гравировка по стеклу»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
Гости музея отправятся на лыжную экскурсию с профессором, доктором исторических наук Олегом Генриховичем Вронским. Маршрут пролегает по полю Куликовской битвы – по левому флангу обороны русских войск, через мостики на Смолке к двум памятным крестам, установленным в честь Засадного полка и Владимира Серпуховского. Посетители узнают о
Куликовском сражении и результатах масштабных исследований территории, на которой оно состоялось шесть веков назад. Лыжи можно привезти с собой или взять напрокат в Этнографической деревне «Моховое».
Возрастные рекомендации: 14+.
Стоимость участия: 350 рублей с человека.
13.00 Тематическая экскурсия «Рыжие, гнедые, серые, вороные…» с квестом «Угости животных»
(Конный двор Музейно-мемориального комплекса в селе Монастырщино)
Различающиеся своим весом, ростом, окрасом кони в чем-то похожи на людей. Окрас их шерсти варьирует даже больше, чем цвет наших волос. Но знаете ли вы названия всех мастей и отмастков? Оказывается, их огромное множество, а возникли они еще в глубокой древности.
Каурая, чалая, буланая… Откуда появились такие причудливые названия? В ходе экскурсии посетители увидят, лошади каких мастей и отмастков обитают на Конном дворе. Узнают, как здоровье лошади зависит от ее масти, а самое главное существуют ли белые лошади или это миф, а принцам придется поискать другое средство передвижения? Занимательная экскурсия будет интересна и взрослым, и детям. После все смогут угостить питомцев вкусными и полезными лакомствами.
Возрастные рекомендации: 12+.
Стоимость билета: 200 рублей.
14.00 Тематическая экскурсия «Преподобный Сергий Радонежский - подвижник земли Русской»
(Мемориал на Красном холме)
На экскурсии посетителей ждет рассказ об истории строительства храма-памятника Сергия Радонежского и знакомство с его современным убранством. Под сводами церкви, в окружении фресок из жития старца Сергия и святого благоверного князя Дмитрия Донского, пойдет разговор о роли преподобного в объединении русских княжеств и победе Дмитрия Донского в Куликовской битве.
Возрастные рекомендации: 7+.
Стоимость участия: 100 рублей с человека.
15.00 Лекция «Средневековая кухня»
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
(Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом)
На лекции сотрудники музея расскажут о продуктах, которые были в ходу в
средние века, о том, как в старину готовили повседневные и праздничные блюда, о традициях трапез у разных народов и, конечно, в регионе Куликова поля.
Возрастные рекомендации: 12+.
Вход свободный.
Предварительная запись по телефону: +7 (48735) 3-15-46 или e-mail: mon@kulpole.ru .
Где и когда?
деревня Моховое, Куркинский район
12 февраля 2022, суббота
10:00
13 февраля 2022, воскресенье
10:00
13 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1600-2900 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
3 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
1 марта, вторник 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
19 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽