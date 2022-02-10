​Выходные на Куликовом поле

Для опытных всадников Конный двор музея-заповедника «Куликово поле» предлагает прогулки по полю сражения в сопровождении инструктора. Экскурсия верхом пройдет краем Зеленой Дубравы - легендарного лесного массива, где скрывался Засадный полк русского войска, принесший ему победу. Участники спустятся к реке Смолке, определившей местоположение

левого фланга русского войска, преодолеют два моста и выйдут на поле битвы.