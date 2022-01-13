Стас Пьеха
13 февраля в Городском концертном зале выступит Стас Пьеха. Исполнитель известен широкой аудитории в 2004 году, когда принял участие в нашумевшем телепроекте «Фабрика звезд».
После этого сольная карьера артиста постепенно пошла в гору. Он записал несколько альбомов, снял более 15 клипов и стал постоянным участником телевизионных эфиров и ротаций. Исполнитель очень любит новые ощущений и переживания, поэтому его часто можно увидеть в различных реалити-шоу и музыкальных программах соревновательного характера.
Не пропустите удивительно позитивный и «солнечный» концерт Стаса Пьехи и подарите себе минуты настоящей радости и восторга от соприкосновения с музыкальной мечтой.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
13 февраля 2022, воскресенье
19:00
26 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2400 ₽
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
7 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
31 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 800-1300 ₽