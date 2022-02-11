Где поесть чебуреки в Туле

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле. Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

Чебуреки «Очень вкусные» на ул. Жуковского Эта точка — одна из самых неприметных среди испытуемых — небольшой домик на ул. Жуковского. Но его знают почти все в Туле. Если и перекусить здесь, то быстро и без особого комфорта — за стойкой у стены. Несмотря на все это, в чебуречной всегда много людей. Чебуреки здесь готовят заранее, а не сразу после заказа. Они поджидают посетителей на подносах, но покупателей так много, что чебуреки не успевают остыть. Цена: 95 руб. Вес: 164 г. Время ожидания: 0 минут. Упаковка навынос здесь обычная — пакет и салфетки. В случае с чебуреком этого и правда достаточно, чтобы перекусить по дороге.

В этом чебуреке идеальное сочетание вкуса: он в меру пряный и сочный, бульона много! Специи не забивают вкус мяса, а тесто само по себе вкусное. Лука достаточно, он не выделяется на фоне остальных ингредиентов.

Начинки в этом чебуреке действительно много, и это даже на фото видно.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Честно говоря, на эту чебуречную мы возлагали самые большие надежды. При обсуждении заведений для эксперимента говорили, что «вот на Октябрьской чебуреки — эталон». Спойлер: мы слегка разочарованы.

Интерьер в чебуречной максимально «советский». Но посетителей много. Люди покупают навынос или едят в заведении.

Навынос чебурек нам упаковали в обычный пакет-майку, за который, кстати, с нас взяли дополнительно два рубля. Неожиданно.

Цена: 110 руб.

Вес: 125 г.

Время ожидания: 4 минуты.

Во-первых, этот чебурек был самым неподжаристым, никакой хрустящей корочки. А во-вторых, где здесь мясо? На фото видно: чтобы найти начинку, придется постараться. И это был самый дорогой чебурек из всех в эксперименте!

К вкусу тоже есть вопросы. Чебурек был пряным и соленым настолько, что мясо почти не чувствовалось. Лука тоже было много.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Эта торговая точка — самая молодая из всех в эксперименте. Интерьер внутри современный и яркий. Забавные надписи, желтые стены, стильная мебель.

Внутри всего пару столов. Посетители есть. А еще торговая точка пользуется популярностью у сервисов доставки, мы встретили здесь курьера одной из них.

Чебурек навынос упаковали в стильный фольгированный плотный пакет. В таком руки не обожжешь и не обольешься бульоном — забота о гостях, и это приятно.

Цена: 100 руб.

Вес: 201 г.

Время ожидания: 6 минут.

Чебурек оказался самым зажаристым, что тоже очень классно. Но дальше начались разочарования. Тесто оказалось слегка «резиновым», плохо жевалось.

А еще мы снова еле отыскали начинку. Мясо хорошее, но на наш вкус слишком соленое. Чебурек не очень сочный. Лука достаточно, он не выделяется и хорошо оттеняет вкус мяса. В целом, чебурек неплохой, но из-за маленького количества начинки и слишком большого количества соли восторга все же не вызвал.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

Кафе «В муку» в Туле знаменито приездом главного шефа страны Константина Ивлева. Именно он разработал этот чисто советский интерьер в небольшом кафе. Кажется, место буквально создано для перекусов и обедов.

Обслуживает посетителей здесь, вероятно, тот же человек, что и пробивает заказы.

Чебурек навынос упаковали в большой крафтовый пакет, и выглядело это очень хорошо. А еще у блюда был невероятно вкусный запах.

Цена: 85 руб.

Вес: 117 г.

Время ожидания: 5 минут.

Это единственный чебурек из всех испытуемых, в начинку которого добавили зелень. Честно говоря, она показалась лишней. По сочности — чебурек средний, не сухой, но хотелось бы больше бульона.

Тесто вязкое. Мяса не мало, соли и приправ в меру. Сильных замечаний к чебуреку из кафе «В муку» нет, но и ярких вкусовых впечатлений тоже.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Самый большой чебурек— «ЧебурекМи» (201 г).

Самый маленький чебурек— «В муку» (117 г).

Самый дорогой чебурек— Чебуречная на ул. Октябрьской (110 руб.).

Самый дешевый чебурек— «В муку» (85 руб.).

Самое маленькое время ожидания — Чебуречная на ул. Жуковского (не пришлось ждать).

Самый вкусный, по мнению редакции — Чебуречная на ул. Жуковского и, если вам повезет с прожаркой лука, Чебуречная на ул. Советской.