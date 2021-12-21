12 февраля в Сoncert Hall выступит московский проект «Rock Privet», созданный в 2017 году Наилем Шарияздановым, получил известность в Интернете, благодаря своим ярким и необычным каверам русскоязычных хитов в формате звучания популярных западных рок-групп. Уже после публикации первых видео («Грибы») / «Limp Bizkit», «Сплин») / «Nickelback», «Король и Шут») / «The Offspring»), стремительно набравших сотни тысяч просмотров, коллектив снискал признание в соцсетях и на крупных медиаплощадках.

Тысячи поклонников ждут выхода их новых музыкальных мэшапов, а их видео поддерживают, как сами музыканты, песни которых поддаются в нетривиальной обработке (Сергей Жуков, Егор Крид, Иван Дорн, «Звери», МакSим), так и крупные бренды, например, игра «War Thunder» или компания «Роскосмос»!

Талантливые музыканты и умелые аранжировщики с безупречным вкусом и чувством юмора — участники «Rock Privet» во главе с Наилем — смогли вывести свой проект за пределы интернет-пространства.

В 2018 году они впервые попробовали свои силы в качестве концертной группы. Результат превзошёл ожидания самих музыкантов и их многочисленных зрителей. Выступления «Rock Privet» — это полноценная «живая» интерпретация фирменных номеров, знакомых по YouTube-

роликам, в формате настоящего рок-концерта!

В большую программу сольного концерта войдут все главные музыкальные номера группы «Rock Privet», а также целая обойма новых неожиданных мэшапов и каверов.