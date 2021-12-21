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Rock Privet

Rock Privet

12 февраля в Сoncert Hall выступит московский проект «Rock Privet», созданный в 2017 году Наилем Шарияздановым, получил известность в Интернете, благодаря своим ярким и необычным каверам русскоязычных хитов в формате звучания популярных западных рок-групп. Уже после публикации первых видео («Грибы») / «Limp Bizkit», «Сплин») / «Nickelback», «Король и Шут») / «The Offspring»), стремительно набравших сотни тысяч просмотров, коллектив снискал признание в соцсетях и на крупных медиаплощадках.

Тысячи поклонников ждут выхода их новых музыкальных мэшапов, а их видео поддерживают, как сами музыканты, песни которых поддаются в нетривиальной обработке (Сергей Жуков, Егор Крид, Иван Дорн, «Звери», МакSим), так и крупные бренды, например, игра «War Thunder» или компания «Роскосмос»!
 
Талантливые музыканты и умелые аранжировщики с безупречным вкусом и чувством юмора — участники «Rock Privet» во главе с Наилем — смогли вывести свой проект за пределы интернет-пространства.
 
В 2018 году они впервые попробовали свои силы в качестве концертной группы. Результат превзошёл ожидания самих музыкантов и их многочисленных зрителей. Выступления «Rock Privet» — это полноценная «живая» интерпретация фирменных номеров, знакомых по YouTube-
роликам, в формате настоящего рок-концерта!
 
В большую программу сольного концерта войдут все главные музыкальные номера группы «Rock Privet», а также целая обойма новых неожиданных мэшапов и каверов.
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
12 февраля 2022, суббота
20:00
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Касса
Стас Пьеха
Купить билет
13 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-2900 ₽
Пилот
Купить билет
17 марта, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Гран-КуражЪ
Купить билет
3 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
The Hatters
Купить билет
1 марта, вторник 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
Купить билет
1 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Moscow Rock Revival
Купить билет
19 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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