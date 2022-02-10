Лыжня России
12 февраля состоится старт 40-й открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Турнир пройдет в лыжероллерном центре «Веденино» в поселке Косая Гора.
Зарегистрироваться на участие можно будет 12 февраля с 9.00 до 11.30 на месте проведения соревнования. Все участники лыжной гонки получат стартовый номер и шапочку «Лыжня России».
Торжественное открытие соревнований — в 10.30.
Где и когда?
поселок Косая Гора, ул. Максима Горького, 62
12 февраля 2022, суббота
10:30
1 марта, вторник 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
8 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1800-3900 ₽
15 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1800-2800 ₽
5 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
18 марта, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
16 марта, среда 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽