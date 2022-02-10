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Лыжня России

Лыжня России

12 февраля состоится старт 40-й открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Турнир пройдет в лыжероллерном центре «Веденино» в поселке Косая Гора.

Зарегистрироваться на участие можно будет 12 февраля с 9.00 до 11.30 на месте проведения соревнования. Все участники лыжной гонки получат стартовый номер и шапочку «Лыжня России».

Торжественное открытие соревнований — в 10.30.

Где и когда?
«Веденино», лыжный центр
поселок Косая Гора, ул. Максима Горького, 62
12 февраля 2022, суббота
10:30
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
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 ₽  Билеты: 1800-3900 ₽
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