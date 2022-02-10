12 февраля состоится старт 40-й открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Турнир пройдет в лыжероллерном центре «Веденино» в поселке Косая Гора.

Зарегистрироваться на участие можно будет 12 февраля с 9.00 до 11.30 на месте проведения соревнования. Все участники лыжной гонки получат стартовый номер и шапочку «Лыжня России».



Торжественное открытие соревнований — в 10.30.