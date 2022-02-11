Live-трибьют «Камнем по голове» КиШ

12 февраля на сцене в «Типографии» тульские группы исполнят песни с альбома «Камнем по голове» с оригинальными аранжировками.



Участвуют:



The Bojarski, -1, «Монреальский Облом», Tax On Joy, xCurrent Bloodx, Sociopath, Утехи Юности Безумной, «Гнидские Гниды», Угарный гаZzz..., «Мама, я буду лётчиком!», Beautiful, Infected Reality, Tolstoy, Pucilaz, «МЫсНЛО»и др.



Вход: 400 руб.