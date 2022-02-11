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Live-трибьют «Камнем по голове» КиШ

Live-трибьют «Камнем по голове» КиШ

12 февраля на сцене в «Типографии» тульские группы исполнят песни с альбома «Камнем по голове» с оригинальными аранжировками. 
 
Участвуют:
 
The Bojarski, -1, «Монреальский Облом», Tax On Joy, xCurrent Bloodx, Sociopath, Утехи Юности Безумной, «Гнидские Гниды», Угарный гаZzz..., «Мама, я буду лётчиком!», Beautiful, Infected Reality, Tolstoy, Pucilaz, «МЫсНЛО»и др. 

Вход: 400 руб.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
12 февраля 2022, суббота
19:00
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Касса
Стас Пьеха
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13 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-2900 ₽
Пилот
Купить билет
17 марта, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Гран-КуражЪ
Купить билет
3 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
The Hatters
Купить билет
1 марта, вторник 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
ISTOKIYA HIP-HOP FEST
Купить билет
1 декабря, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Moscow Rock Revival
Купить билет
19 марта, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
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