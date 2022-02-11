Live-трибьют «Камнем по голове» КиШ
12 февраля на сцене в «Типографии» тульские группы исполнят песни с альбома «Камнем по голове» с оригинальными аранжировками.
Участвуют:
The Bojarski, -1, «Монреальский Облом», Tax On Joy, xCurrent Bloodx, Sociopath, Утехи Юности Безумной, «Гнидские Гниды», Угарный гаZzz..., «Мама, я буду лётчиком!», Beautiful, Infected Reality, Tolstoy, Pucilaz, «МЫсНЛО»и др.
Вход: 400 руб.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
12 февраля 2022, суббота
19:00
13 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1600-2900 ₽
17 марта, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
3 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
1 марта, вторник 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
1 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
19 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽