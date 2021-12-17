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«90's VS нулевые», «Сеанс гипноза для семейной пары» и «МолоТняк-2022»: выходные 17-19 декабря

«90's VS нулевые», «Сеанс гипноза для семейной пары» и «МолоТняк-2022»: выходные 17-19 декабря

А еще фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре», немецкое кино в «Октаве», вечеринка ATMOSPHERE и многое другое — в нашем обзоре выходных.

«Сеанс гипноза для семейной пары»

Когда: 17 декабря, пятница, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1300 руб.

Сеанс гипноза для семейной пары

17 декабря в Городском концертном зале покажут комедию по пьесе Василия Сигарева «Детектор лжи».

Это история о том, что в поисках правды мы обязательно встретимся с ложью. Как часто мы задаём себе вопрос: «Сколько раз в день мы солгали, и что такое ложь?» Да, а если человек сказал неправду и этой ложью спасает семью от бедствий? Нам кажется, что чем меньше человек копается в душе своих близких, тем вернее он сохранит себя и тех, кто его окружает.
 
 

Забег Дедов Морозов

Когда: 18 декабря, суббота, 10.30.

Где: Центральный парк им. П.П. Белоусова.

Забег Дедов Морозов

18 декабря в Центральном парке состоится забег Дедов Морозов. Участники стартуют в 10.30 от фонтанной площади. Взрослым предстоит преодолеть маршрут в три километра, а детям — в 300 метров.

 

«Страна в миниатюре»

Когда: 18 декабря, суббота, 11.00.

Где: Атриум Тульского кремля.

Страна в миниатюре

18 декабря в Атриуме Тульского кремля состоится XV Межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре».
 

Алексей Петрухин

Когда: 19 декабря, воскресенье, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: 500 руб.

Алексей Петрухин

19 декабря в Городском концертном зале с новой концертной программой «Мой свет» выступит Алексей Петрухин и группа «Губерния».
 

ATMOSPHERE

Когда: 17 декабря, пятница, 23.00.

Где: Ресторан AZAZA.

ATMOSPHERE

17 декабря в ресторане AZAZA пройдёт вечеринка ATMOSPHERE.

Во время вечеринки мы поучаствуем в совместном перформансе, загадаем желания на предстоящий год и запустим фейерверк в космос.
 

«90's VS нулевые»

Когда: 18 декабря, суббота, 22.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 400 руб.

90's VS нулевые

18 декабря в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка «90's VS нулевые». Лучшие хиты зарубежных и отечественных исполнителей точно не оставят никого равнодушными! Любимые Меладзе и Бритни Спирс в одном зале!
 

«МолоТняк-2022»

Когда: 19 декабря, воскресенье, 18.00.

Где: Concert Hall.

МолоТняк-2022

19 декабря в малом зале Concert Hall пройдет второй день фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022».

 

«Мегаломания»

Когда: 18 декабря, суббота, 19.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 600 руб.

Мегаломания

18 декабря в культурном центре «Типография» выступит проект «Мегаломания». Акустический дуэт двух профессионалов, который предлагает вам взглянуть на музыку 90-х под другим углом зрения.

 

Выходные немецкого кино в «Октаве»

Когда: 18−19 декабря, суббота-воскресенье, 19.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Выходные немецкого кино в «Октаве»

18 и 19 декабря в «Октаве» продолжается проект «Выходные немецкого кино».
 

День приматов в Тульском экзотариуме

Когда: 18 декабря, суббота, 12.00.

Где: Тульский экзотариум, новая экспозиция.

День приматов в Экзотариуме

18 декабря туляков приглашают отметить День приматов в Тульском экзотариуме.

В этот день посетителей ждет интересный рассказ про приматов зоопарка с возможностью обогащения среды для обезьян и лемуров, и использованием изготовленных руками гостей приспособлений на интерактивном кормлении.
 

«Тулица» — «Локомотив»

Когда: 18 декабря, суббота, 18.00.

Где: Спорт-комплекс «Тула-Арена».

«Тулица» – «Локомотив»

18 декабря в новом спорт-комплексе «Тула-Арена» волейболистки «Тулицы» проведут домашний матч против «Локомотива» из Калининграда.

 

Мастер-классы по танцам в «Огоньке»

Когда: 18 декабря, суббота, 20.00.

Где: Клубный ресторан «Огонёк».

Мастер-классы по танцам в «Огоньке»

18 декабря в клубном ресторане «Огонёк» пройдут мастер-классы по сальсе, бачате и реггетону.

 

«Пластилиновые технологии Древнего Перу»

Когда: 19 декабря, воскресенье, 11.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Пластилиновые технологии Древнего Перу

19 ноября в творческом кластере «Октава» пройдет лекция «Пластилиновые технологии Древнего Перу».

 

«Москва-Петушки»

Когда: 19 декабря, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Москва-Петушки

19 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое — почти все — изменилось… Да ничего не изменилось, и буквально вчера человек… А он человек вообще, если разговаривает с ангелами? Так вот, он сел в электричку и отправился в рай… Ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки… На самом деле в этой истории нет никакой определенности.

 
 
 
а что в кино?

«Человек-Паук. Нет пути домой» (12+)

Жизнь и репутация Питера Паркера оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но вскоре всё становится намного опаснее.
 

«Матрица. Воскрешение» (16+)

В двух реальностях Нео снова придется выбирать, следовать ли за белым кроликом. Выбор, пусть и иллюзорный, все еще остается единственным путем в Матрицу или из нее, что более опасно, чем когда-либо.

 

Хороших выходных!

 

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 09:49 0
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