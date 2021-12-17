«90's VS нулевые», «Сеанс гипноза для семейной пары» и «МолоТняк-2022»: выходные 17-19 декабря
А еще фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре», немецкое кино в «Октаве», вечеринка ATMOSPHERE и многое другое — в нашем обзоре выходных.
«Сеанс гипноза для семейной пары»
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1300 руб.
17 декабря в Городском концертном зале покажут комедию по пьесе Василия Сигарева «Детектор лжи».
Забег Дедов Морозов
Где: Центральный парк им. П.П. Белоусова.
18 декабря в Центральном парке состоится забег Дедов Морозов. Участники стартуют в 10.30 от фонтанной площади. Взрослым предстоит преодолеть маршрут в три километра, а детям — в 300 метров.
«Страна в миниатюре»
Где: Атриум Тульского кремля.
Алексей Петрухин
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: 500 руб.
ATMOSPHERE
Где: Ресторан AZAZA.
17 декабря в ресторане AZAZA пройдёт вечеринка ATMOSPHERE.
«90's VS нулевые»
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 400 руб.
«МолоТняк-2022»
Где: Concert Hall.
19 декабря в малом зале Concert Hall пройдет второй день фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022».
«Мегаломания»
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 600 руб.
18 декабря в культурном центре «Типография» выступит проект «Мегаломания». Акустический дуэт двух профессионалов, который предлагает вам взглянуть на музыку 90-х под другим углом зрения.
Выходные немецкого кино в «Октаве»
Где: Творческий кластер «Октава».
День приматов в Тульском экзотариуме
Где: Тульский экзотариум, новая экспозиция.
18 декабря туляков приглашают отметить День приматов в Тульском экзотариуме.
«Тулица» — «Локомотив»
Где: Спорт-комплекс «Тула-Арена».
18 декабря в новом спорт-комплексе «Тула-Арена» волейболистки «Тулицы» проведут домашний матч против «Локомотива» из Калининграда.
Мастер-классы по танцам в «Огоньке»
Где: Клубный ресторан «Огонёк».
18 декабря в клубном ресторане «Огонёк» пройдут мастер-классы по сальсе, бачате и реггетону.
«Пластилиновые технологии Древнего Перу»
Где: Творческий кластер «Октава».
19 ноября в творческом кластере «Октава» пройдет лекция «Пластилиновые технологии Древнего Перу».
«Москва-Петушки»
Где: Тульский камерный драматический театр.
19 декабря в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое — почти все — изменилось… Да ничего не изменилось, и буквально вчера человек… А он человек вообще, если разговаривает с ангелами? Так вот, он сел в электричку и отправился в рай… Ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки… На самом деле в этой истории нет никакой определенности.
«Человек-Паук. Нет пути домой» (12+)
«Матрица. Воскрешение» (16+)
В двух реальностях Нео снова придется выбирать, следовать ли за белым кроликом. Выбор, пусть и иллюзорный, все еще остается единственным путем в Матрицу или из нее, что более опасно, чем когда-либо.
Хороших выходных!