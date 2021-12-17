«90's VS нулевые», «Сеанс гипноза для семейной пары» и «МолоТняк-2022»: выходные 17-19 декабря

17 декабря в Городском концертном зале покажут комедию по пьесе Василия Сигарева «Детектор лжи».

Это история о том, что в поисках правды мы обязательно встретимся с ложью. Как часто мы задаём себе вопрос: «Сколько раз в день мы солгали, и что такое ложь?» Да, а если человек сказал неправду и этой ложью спасает семью от бедствий? Нам кажется, что чем меньше человек копается в душе своих близких, тем вернее он сохранит себя и тех, кто его окружает.