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«Прорвемся»: в Туле выступила группа Mgzavrebi

«Прорвемся»: в Туле выступила группа Mgzavrebi

Группа радует слушателей душевными и проникновенными песнями на трех языках: в основном, это грузинский, но есть песни на украинском и русском.

С момента первого концерта группы Mgzavrebi прошло 15 лет. Тогда это были три друга, которые вышли на сцену маленького литературного кафе «Пауло Коэльо» в Тбилиси и исполнили свои первые песни. Сегодня Mgzavrebi — это популярная в Грузии, России и многих других странах группа, выпустившая уже 7 альбомов.

— Готовя программу для выступления, мы решили наполнить ее песнями, которые давно не исполняли, и многим слушателям они, может, даже незнакомы. Многие из этих песен относятся к нашему раннему творчеству, и, на самом деле, в этот раз мы не могли их не исполнить, потому что именно благодаря этим песням мы стали теми, кем есть, — рассказал Myslo лидер группы Гиги Дедаламазишвили.

Выступление в честь дня рождения группы для музыкантов — это не просто концерт, это повод собраться с друзьями и повспоминать истории. В живом диалоге со зрителями, с рассказами о песнях прошел вечер.

— Спасибо, что пришли, я рад видеть каждого из вас! — обратился к слушателям Гиги. — А что еще нам остается в эти тяжелые времена, кроме как быть всем вместе?! Сегодня у нас особая программа в честь 15-летия группы. Мы будем петь те песни, которые напомнят нам разные этапы нашего творчества. Вообще, не люблю слово «творчество». Творчество у Достоевского, Кафки, а в нашем случае это не творчество, это жизнь.

Одна из песен, подтверждающая эти слова — «Собака лает, караван идет».

— «Собака лает, караван идет» — это песня из нашего третьего альбома. В нашей жизни было разное, но мы продолжаем быть группой и друзьями. И самое главное: что бы ни происходило, с нами наши слушатели, которые верят в нас и всегда поддержат. Спасибо вам! И эта песня «Собака лает, караван идет» — про жизнь, — пояснил Гиги.

Не обошелся вечер, конечно же, без песни «Прорвемся», ставшей в этом году неофициальным девизом фестиваля «Дикая Мята».

— Из-за пандемии мы не с первого раза получили визу в Россию. Выехали из Грузии накануне фестиваля и после 18 часов в дороге приехали в 2 часа ночи на площадку. В это время на главной сцене шел саундчек The Hatters. Часть наших ребят осталась отдыхать, а мы с остальными пошли к ним. И тут выяснилось, что фестиваля не будет.

Конечно, лучше не играть концерт, чем рисковать здоровьем слушателей. Давид еще тогда сказал на это, что «как это ни печально,  все к лучшему, все к лучшему». Мы очень волновались за организаторов. Но все обернулось для них хорошо: многие группы готовы в следующем году выступить за 1 рубль, многие компании также поддержали их. И в итоге у них все вышло вроде бы хорошо. Так что наш Давид был, как всегда, прав.

В 2022 году поклонников ждет долгожданный подарок — новый альбом. Работу над ним музыканты начали еще в этом году.

— До этого альбом мы выпускали в 2018 году, в прошлом году из-за пандемии мы выпустили только одну песню. Но в этом году удалось гораздо больше. В новом альбоме будет немного другая музыка, но главное, что мы остались теми же. Тематика песен альбома охватывает период от 80-х до 2000-х. Мы решили вместе с нашими слушателями еще раз окунуться в те времена и прожить в них путь от детства до сегодняшнего дня, — рассказал Гиги.

Галерея
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 1
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 2
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 3
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 4
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 5
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 6
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 7
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 8
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 9
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 10
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 11
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 12
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 13
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 14
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 15
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 16
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 17
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 18
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 19
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 20
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 21
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 22
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 23
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 24
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 25
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 26
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 27
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 28
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 29
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 30
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 31
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 32
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 33
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 34
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 35
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 36
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 37
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 38
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 39
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 40
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 41
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 42
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 43
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 44
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 45
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 46
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 47
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 48
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 49
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 50
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 51
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 52
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 53
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 54
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 55
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 56
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 57
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 58
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 59
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 60
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 61
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 62
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 63
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 64
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 65
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 66
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 67
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 68
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 69
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 70
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 71
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 72
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 73
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 74
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 75
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 76
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 77
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 78
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 79
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 80
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 81
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 82
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 83
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 84
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 85
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 86
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 87
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 88
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 89
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 90
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 91
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 92
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 93
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 94
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 95
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 96
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 97
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 98
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 99
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 100
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 101
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 102
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 103
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 104
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 105
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 106
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 107
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 108
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 109
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 110
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 111
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 112
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 113
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 114
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 115
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 116
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 117
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 118
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 119
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 120
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 121
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 122
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 123
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 124
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 125
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 126
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 127
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 128
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 129
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 130
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 131
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 132
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 133
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 134
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 135
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 136
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 137
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 138
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 139
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 140
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 141
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 142
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 143
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 144
О творчестве как образе жизни: в Туле выступила группа Mgzavrebi , Фото: 145
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
вчера, в 16:32 +2
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