«Прорвемся»: в Туле выступила группа Mgzavrebi

Группа радует слушателей душевными и проникновенными песнями на трех языках: в основном, это грузинский, но есть песни на украинском и русском.

С момента первого концерта группы Mgzavrebi прошло 15 лет. Тогда это были три друга, которые вышли на сцену маленького литературного кафе «Пауло Коэльо» в Тбилиси и исполнили свои первые песни. Сегодня Mgzavrebi — это популярная в Грузии, России и многих других странах группа, выпустившая уже 7 альбомов.

— Готовя программу для выступления, мы решили наполнить ее песнями, которые давно не исполняли, и многим слушателям они, может, даже незнакомы. Многие из этих песен относятся к нашему раннему творчеству, и, на самом деле, в этот раз мы не могли их не исполнить, потому что именно благодаря этим песням мы стали теми, кем есть, — рассказал Myslo лидер группы Гиги Дедаламазишвили.

Выступление в честь дня рождения группы для музыкантов — это не просто концерт, это повод собраться с друзьями и повспоминать истории. В живом диалоге со зрителями, с рассказами о песнях прошел вечер.

— Спасибо, что пришли, я рад видеть каждого из вас! — обратился к слушателям Гиги. — А что еще нам остается в эти тяжелые времена, кроме как быть всем вместе?! Сегодня у нас особая программа в честь 15-летия группы. Мы будем петь те песни, которые напомнят нам разные этапы нашего творчества. Вообще, не люблю слово «творчество». Творчество у Достоевского, Кафки, а в нашем случае это не творчество, это жизнь.

Одна из песен, подтверждающая эти слова — «Собака лает, караван идет».

— «Собака лает, караван идет» — это песня из нашего третьего альбома. В нашей жизни было разное, но мы продолжаем быть группой и друзьями. И самое главное: что бы ни происходило, с нами наши слушатели, которые верят в нас и всегда поддержат. Спасибо вам! И эта песня «Собака лает, караван идет» — про жизнь, — пояснил Гиги.

Не обошелся вечер, конечно же, без песни «Прорвемся», ставшей в этом году неофициальным девизом фестиваля «Дикая Мята».

— Из-за пандемии мы не с первого раза получили визу в Россию. Выехали из Грузии накануне фестиваля и после 18 часов в дороге приехали в 2 часа ночи на площадку. В это время на главной сцене шел саундчек The Hatters. Часть наших ребят осталась отдыхать, а мы с остальными пошли к ним. И тут выяснилось, что фестиваля не будет.

Конечно, лучше не играть концерт, чем рисковать здоровьем слушателей. Давид еще тогда сказал на это, что «как это ни печально, все к лучшему, все к лучшему». Мы очень волновались за организаторов. Но все обернулось для них хорошо: многие группы готовы в следующем году выступить за 1 рубль, многие компании также поддержали их. И в итоге у них все вышло вроде бы хорошо. Так что наш Давид был, как всегда, прав.

В 2022 году поклонников ждет долгожданный подарок — новый альбом. Работу над ним музыканты начали еще в этом году.

— До этого альбом мы выпускали в 2018 году, в прошлом году из-за пандемии мы выпустили только одну песню. Но в этом году удалось гораздо больше. В новом альбоме будет немного другая музыка, но главное, что мы остались теми же. Тематика песен альбома охватывает период от 80-х до 2000-х. Мы решили вместе с нашими слушателями еще раз окунуться в те времена и прожить в них путь от детства до сегодняшнего дня, — рассказал Гиги.