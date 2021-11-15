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Сеанс гипноза для семейной пары

Сеанс гипноза для семейной пары

17 декабря в Городском концертном зале покажут комедию по пьесе Василия Сигарева «Детектор лжи». 

Это история о том, что в поисках правды, мы обязательно встретимся с ложью. Как часто мы задаём себе вопрос: «Сколько раз в день мы солгали и что такое ложь?» Да, а если человек сказал неправду и этой ложью спасает семью от бедствий? Нам кажется, что чем меньше человек копается в душе своих близких, тем вернее он сохранит себя и тех, кто его окружает.
 
Даже в самой образцовой семье есть свои «скелеты в шкафу». В жизни супругов Бызовых появляется таинственный человек, благодаря которому всплывает то, что они тщательно скрывали друг от друга в течение всей своей жизни. А вот разрушит ли правда, открытая гипнотизёром, их отношения, или им удастся сохранить крепкие семейные узы, станет понятно зрителю в конце спектакля.
 
Режиссёр — Георгий Цнобиладзе.
 
Художник — Александр Храмцов.
 
Композитор — Дмитрий Волков.
 
Продюсер — Леонид Роберман.
 
В ролях — Олеся Железняк, Андрей Ильин, Даниил Спиваковский.
 
Продолжительность спектакля 2 часа (с антрактом). 

Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
 
 
Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
17 декабря 2021, пятница
19:00
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Касса
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20 февраля, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 800-2000 ₽
ПНЕВМОСЛОН
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5 февраля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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 ₽  Билеты: 1000 ₽
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