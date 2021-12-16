18 декабря туляков приглашают отметить День приматов в Экзотариуме.



14 декабря отмечается Международный день обезьян — неофициальный праздник, посвященный обезьянам в частности и всем приматам в целом.

Многие утверждают, что обезьяны очень любят повторять за другими различные движения и строить рожицы. Мы понаблюдаем за поведением обезьян в зоопарке во время прогулок по экспозиции. В 12 часов приглашаем всех гостей Экзотариума, особенно маленьких, на веселый мастер-класс — пообезьянничать. Из большого количества глаз, носов, ртов и т.д. сделать веселые портреты для себя и своих друзей. А потом немного поиграть в игры про лемуров.

В этот день посетителей нашего зоопарка ждет интересный рассказ про приматов Тульского экзотариума с возможностью обогащения среды для обезьян и лемуров и использованием изготовленных руками гостей приспособлений на интерактивном кормлении.

Стоимость билета:

