День приматов в Экзотариуме
18 декабря туляков приглашают отметить День приматов в Экзотариуме.
14 декабря отмечается Международный день обезьян — неофициальный праздник, посвященный обезьянам в частности и всем приматам в целом.
Многие утверждают, что обезьяны очень любят повторять за другими различные движения и строить рожицы. Мы понаблюдаем за поведением обезьян в зоопарке во время прогулок по экспозиции. В 12 часов приглашаем всех гостей Экзотариума, особенно маленьких, на веселый мастер-класс — пообезьянничать. Из большого количества глаз, носов, ртов и т.д. сделать веселые портреты для себя и своих друзей. А потом немного поиграть в игры про лемуров.
В этот день посетителей нашего зоопарка ждет интересный рассказ про приматов Тульского экзотариума с возможностью обогащения среды для обезьян и лемуров и использованием изготовленных руками гостей приспособлений на интерактивном кормлении.
Стоимость билета:
- до 7 лет — бесплатно.
- льготный (пенсионный) — 100 руб.
- детский — 150 руб.
- взрослый — 300 руб.
Где и когда?
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
18 декабря 2021, суббота
12:00
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
12 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
19 ноября, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000-1700 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
26 февраля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
26 апреля, вторник 19:00
₽ Билеты: 900-2000 ₽