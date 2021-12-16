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День приматов в Экзотариуме

День приматов в Экзотариуме

18 декабря туляков приглашают отметить День приматов в Экзотариуме.

14 декабря отмечается Международный день обезьян — неофициальный праздник, посвященный обезьянам в частности и всем приматам в целом.

Многие утверждают, что обезьяны очень любят повторять за другими различные движения и строить рожицы. Мы понаблюдаем за поведением обезьян в зоопарке во время прогулок по экспозиции. В 12 часов приглашаем всех гостей Экзотариума, особенно маленьких, на веселый мастер-класс — пообезьянничать. Из большого количества глаз, носов, ртов и т.д. сделать веселые портреты для себя и своих друзей. А потом немного поиграть в игры про лемуров.
 
В этот день посетителей нашего зоопарка ждет интересный рассказ про приматов Тульского экзотариума с возможностью обогащения среды для обезьян и лемуров и использованием изготовленных руками гостей приспособлений на интерактивном кормлении.
 
Стоимость билета:
 
  • до 7 лет — бесплатно.
  • льготный (пенсионный) — 100 руб.
  • детский — 150 руб.
  • взрослый — 300 руб.
Где и когда?
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
Тула, улица Первомайская, 13а к10 (Новая экспозиция в Белоусовском парке)
18 декабря 2021, суббота
12:00
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ISTOKIYA HIP-HOP FEST
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29 января, суббота 20:00
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 ₽  Билеты: 1500 ₽
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12 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
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19 ноября, суббота 13:00
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 ₽  Билеты: 1000-1700 ₽
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 ₽  Билеты: 900-2000 ₽
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