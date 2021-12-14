19 декабря в малом зале Concert Hall пройдет второй день фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022».

14-й фестиваль молодых рок-групп «МолоТняк-2022» продолжается!

УЧАСТНИКИ ВТОРОГО ДНЯ ФЕСТА

Occultica (Тула), alt-metal. Группа собралась в марте 2021 года и выступление на фестивале — это дебют для них. Большое влияние на Occultica оказали группы Pantera, Slipknot, Oomph! и Korn, Pain и др. Как сами о себе говорят ребята, их «творчество группы несёт в себе зерно иррациональной первобытности, прорастающее в самых темных уголках человеческой души».

ARAVA (Алексин), рок, панк-рок. Юные музыканты из Алексина, собрались в начале 2021 года. Уже выступали для воспитанников интернатов, волонтеров и даже заключенных. Начинали с каверов, но к фестивалю подготовили 6 собственных песен. Группа принимала участие в городских и муниципальных концертах и конкурсах и даже получала призовые места.

Угарный ГаZzz (Тула, Щекино), стиль пан-Крок. Пан-Крок — авторский стиль этой группы. Веселые, задорные и неповторимые с очаровательной фронтгёрл. Угарный ГаZzz «полностью состоит из кротов и хомяков, которые вообще не понимают, чего хотят от жизни и что вообще происходит». Ребята готовы рваться в бой и покорять сердца миллионов. Созданы для угара и веселья.

ГОСТИ

The Overdosed. Мощный заряд 100-процентной альтернативы. Эти парни будто то бы прикатили прямиком с солнечных берегов Калифорнии. Жесткие рифы, лязгающий бас, мощные ударные, хриплый вокал. Присоединяйся! Будет много треша, дебоша и угара, обещаем!