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МолоТняк-2022

МолоТняк-2022

19 декабря в малом зале Concert Hall пройдет второй день фестиваля молодых рок-групп «МолоТняк-2022». 

14-й фестиваль молодых рок-групп «МолоТняк-2022» продолжается!
 
УЧАСТНИКИ ВТОРОГО ДНЯ ФЕСТА
Occultica (Тула), alt-metal. Группа собралась в марте 2021 года и выступление на фестивале — это дебют для них. Большое влияние на Occultica оказали группы Pantera, Slipknot, Oomph! и Korn, Pain и др. Как сами о себе говорят ребята, их «творчество группы несёт в себе зерно иррациональной первобытности, прорастающее в самых темных уголках человеческой души».
 
ARAVA (Алексин), рок, панк-рок. Юные музыканты из Алексина, собрались в начале 2021 года. Уже выступали для воспитанников интернатов, волонтеров и даже заключенных. Начинали с каверов, но к фестивалю подготовили 6 собственных песен. Группа принимала участие в городских и муниципальных концертах и конкурсах и даже получала призовые места.
 
Угарный ГаZzz (Тула, Щекино), стиль пан-Крок. Пан-Крок — авторский стиль этой группы. Веселые, задорные и неповторимые с очаровательной фронтгёрл. Угарный ГаZzz «полностью состоит из кротов и хомяков, которые вообще не понимают, чего хотят от жизни и что вообще происходит». Ребята готовы рваться в бой и покорять сердца миллионов. Созданы для угара и веселья.
 
ГОСТИ
 
The Overdosed. Мощный заряд 100-процентной альтернативы. Эти парни будто то бы прикатили прямиком с солнечных берегов Калифорнии. Жесткие рифы, лязгающий бас, мощные ударные, хриплый вокал. Присоединяйся! Будет много треша, дебоша и угара, обещаем!
Где и когда?
Concert Hall
Тула, ул. Фридриха Энгельса 70
19 декабря 2021, воскресенье
18:00
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Касса
Операция Пластилин
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5 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
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19 февраля, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
Panbrothers Band
Купить билет
6 января, четверг 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Кристина Орбакайте
Купить билет
13 марта, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
Буратино
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2 - 3 января 2022
Арсенал, Манеж
 ₽  Билеты: 1000-1200 ₽
Байкерский Новый год
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25 декабря, суббота 22:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300 ₽
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