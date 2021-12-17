Выходные немецкого кино в «Октаве»

18 и 19 декабря в «Октаве» продолжается проект «Выходные немецкого кино». В субботу мы послушаем лекцию Антона Мазурова, который расскажет про историю зарождения немецкого экспрессионизма.

Вход свободный. Регистрация по ссылке.

А в воскресенье посмотрим и обсудим фильм Фрица Ланга «Усталая смерть».

Кинопремьера прошла сто лет назад, 6 октября 1921 года! С тех пор «Усталая смерть» оказала сильнейшее влияние как на авторское кино, так и на голливудское фэнтези. Этот фильм — рассказ о попытке человека переиграть судьбу и даже саму Смерть! Получилось ли это сделать, узнаем в субботу.



Вход свободный. Регистрация по ссылке.