Выходные немецкого кино в «Октаве»
18 и 19 декабря в «Октаве» продолжается проект «Выходные немецкого кино». В субботу мы послушаем лекцию Антона Мазурова, который расскажет про историю зарождения немецкого экспрессионизма.
Вход свободный. Регистрация по ссылке.
А в воскресенье посмотрим и обсудим фильм Фрица Ланга «Усталая смерть».
Кинопремьера прошла сто лет назад, 6 октября 1921 года! С тех пор «Усталая смерть» оказала сильнейшее влияние как на авторское кино, так и на голливудское фэнтези. Этот фильм — рассказ о попытке человека переиграть судьбу и даже саму Смерть! Получилось ли это сделать, узнаем в субботу.
Вход свободный. Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
18 декабря 2021, суббота
19:00
19 декабря 2021, воскресенье
19:00
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
4 января, вторник 19:00
₽ Билеты: 2000-2600 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
2 - 3 января 2022
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
25 - 26 декабря
₽ Билеты: 800 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽