90's VS нулевые
18 декабря в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка «90's VS нулевые». Лучшие хиты зарубежных и отечественных исполнителей точно не оставят никого равнодушными! Любимый Меладзе и Бритни Спирс в одном зале!
Не забывайте про наряды! Малиновые пиджаки, цветные топы, блёстки, спортивные олимпийки и многое другое! Каждый из вас может стать звездой танцпола и фотографий - специально для вас на вечеринке трудятся фотографы.
Стоимость: от 200 руб. Подробности по ссылке.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
18 декабря 2021, суббота
22:00
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
4 января, вторник 19:00
₽ Билеты: 2000-2600 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
2 - 3 января 2022
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
25 - 26 декабря
₽ Билеты: 800 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽