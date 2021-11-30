Москва-Петушки
4 и 19 декабря в Тульском Камерном Драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва-Петушки». Было это давно, и с тех пор многое - почти все - изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.
Единственное, что можно утверждать - если вы отправитесь
в это путешествие, у вас определенно есть шанс совершить некое душевное
движение, пусть это будет даже движение огорченной души.
Продолжительность: 2 часа 20 минут.
Спектакль идет с антрактом.
Режиссер-постановщик: Алексей Басов.
Где и когда?
Тула, улица Дзержинского, 8
4 декабря 2021, суббота
18:30
19 декабря 2021, воскресенье
18:30
2 января, воскресенье 10:00
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
15 декабря, среда 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
18 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
29 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
10 декабря, пятница 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽