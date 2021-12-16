19 ноября в творческом кластере «Октава» пройдет лекция «Пластилиновые технологии Древнего Перу».



Древности Перу и других стран Нового Света хранят множество тайн и загадок, которые современная наука объяснить не может. Одна из таких загадок – технологии обработки каменных пород (в том числе твердых вулканических) и их укладки в строительных сооружениях. Речь идёт о так называемой полигональной кладке и «пластилиновой технологии» обработки камня. Академическая наука относит памятники с подобной кладкой к инкскому времени, полагая, что до инков перуанцы ничего подобного построить не могли.

Но в действительности данные технологии намного древнее эпохи инков. При близком знакомстве с археологическими памятниками Перу эти вещи становятся очевидными. Воспоминания о высоких цивилизациях сохранились в памяти древних перуанцев, хотя ни имен предыдущих культур, ни их временной привязки мы не знаем.

Самая главная загадка древних инженеров заключается именно в обработке, укладке и транспортировке каменных блоков, при том что вес некоторых из них достигает несколько сотен тонн. И современные технологии не позволяют не то чтобы повторить подобные техники строительства, но даже объяснить, как это делалось.