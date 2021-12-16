Пластилиновые технологии Древнего Перу
19 ноября в творческом кластере «Октава» пройдет лекция «Пластилиновые технологии Древнего Перу».
Древности Перу и других стран Нового Света хранят множество тайн и загадок, которые современная наука объяснить не может. Одна из таких загадок – технологии обработки каменных пород (в том числе твердых вулканических) и их укладки в строительных сооружениях. Речь идёт о так называемой полигональной кладке и «пластилиновой технологии» обработки камня. Академическая наука относит памятники с подобной кладкой к инкскому времени, полагая, что до инков перуанцы ничего подобного построить не могли.
Но в действительности данные технологии намного древнее эпохи инков. При близком знакомстве с археологическими памятниками Перу эти вещи становятся очевидными. Воспоминания о высоких цивилизациях сохранились в памяти древних перуанцев, хотя ни имен предыдущих культур, ни их временной привязки мы не знаем.
Самая главная загадка древних инженеров заключается именно в обработке, укладке и транспортировке каменных блоков, при том что вес некоторых из них достигает несколько сотен тонн. И современные технологии не позволяют не то чтобы повторить подобные техники строительства, но даже объяснить, как это делалось.
Читает Жуков Андрей Вячеславович — кандидат исторических наук, специалист по древним цивилизациям Америки.
Регистрация по ссылке.
Регистрация по ссылке.
Где и когда?
Тула, Центральный переулок, д. 18
19 декабря 2021, воскресенье
18:45
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
6 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
2 - 3 января 2022
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
25 декабря, суббота 22:00
₽ Билеты: 300 ₽