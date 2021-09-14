Алексей Петрухин
19 декабря в Городском концертном зале с новой концертной программой «Мой свет» выступит Алексей Петрухин и группа «Губерния».
Алексей Петрухин - певец, композитор, актёр, лауреат премии «Шансон года
2020», участник ТВ-проектов «Голос» и «Романтика романса».
Алексей стремительно ворвался в музыкальный мир, покорив ценителей
настоящей, душевной, русской песни.
Настоящие, душевные, русские песни – так чаще всего характеризуют его
творчество зрители и поклонники. Яркая харизма, узнаваемый вокал, живое профессиональное звучание и песни, которые с первых нот хочется подпевать всем залом!
Алексей успешно раскрыл также свой композиторский талант: мега-хиты
«Пластиночка», «Вероника Перепелкина» в дуэте с Ярославом Сумишевским уже покорили все хит-парады страны, не оставляя ни одного слушателя
равнодушным.
19 декабря Алексей Петрухин на сцене Городского концертного зала
представит свою программу. «Мой свет» - очень личная и проникновенная программа. О свете, которым одарен каждый из нас. О вдохновении и творчестве, о любви и вере. «Ведь мы приходим в это мир, чтоб светом стать самим», так звучит предисловие к программе.
В новой программе собраны авторские премьерные песни, а также уже
полюбившиеся зрителями хиты. Вас снова ждут музыкальные сюрпризы и самые неожиданные творческие дуэты!
Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
19 декабря 2021, воскресенье
19:00
5 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1100 ₽
19 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
6 января, четверг 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
13 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2500-4500 ₽
2 - 3 января 2022
₽ Билеты: 1000-1200 ₽
25 декабря, суббота 22:00
₽ Билеты: 300 ₽