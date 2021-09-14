19 декабря в Городском концертном зале с новой концертной программой «Мой свет» выступит Алексей Петрухин и группа «Губерния».

Алексей Петрухин - певец, композитор, актёр, лауреат премии «Шансон года

2020», участник ТВ-проектов «Голос» и «Романтика романса».

Алексей стремительно ворвался в музыкальный мир, покорив ценителей

настоящей, душевной, русской песни.



Настоящие, душевные, русские песни – так чаще всего характеризуют его

творчество зрители и поклонники. Яркая харизма, узнаваемый вокал, живое профессиональное звучание и песни, которые с первых нот хочется подпевать всем залом!

Алексей успешно раскрыл также свой композиторский талант: мега-хиты

«Пластиночка», «Вероника Перепелкина» в дуэте с Ярославом Сумишевским уже покорили все хит-парады страны, не оставляя ни одного слушателя

равнодушным.

19 декабря Алексей Петрухин на сцене Городского концертного зала

представит свою программу. «Мой свет» - очень личная и проникновенная программа. О свете, которым одарен каждый из нас. О вдохновении и творчестве, о любви и вере. «Ведь мы приходим в это мир, чтоб светом стать самим», так звучит предисловие к программе.



В новой программе собраны авторские премьерные песни, а также уже

полюбившиеся зрителями хиты. Вас снова ждут музыкальные сюрпризы и самые неожиданные творческие дуэты!



Важно! При офлайн-покупке билетов в одной из точек продаж по адресам: ул. Кауля, 7 и ул. Первомайская, 3, оплата принимается только наличными. Оплата картой возможна только по адресу: пр. Ленина, 116 (редакция «Слободы»).